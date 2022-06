16-jähriges vermisstes Mädchen in Lindau an Tankstelle gefunden

Ein Mädchen, das in Weil am Rhein als vermisst gemeldet war, hat die Lindauer Polizei am Montag an einer Tankstelle entdeckt. Die Beamten hatten verstärkt nach ihr gesucht.

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Montag gegen 21.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Kemptener Straße ein 16-jähriges Mädchen angetroffen. Wie die Polizei berichtete, wurde das Mädchen von der Polizei in Weil am Rhein als vermisst gemeldet. Ein Angehöriger hatte eine Vermisstenanzeige erstattet.

Polizei suchte das Mädchen

Weil es Hinweise gab, dass sich das Mädchen eventuell in Lindau aufhalten könnte, suchten die Beamten verstärkt nach der 16-Jährigen, heißt es im Polizeibericht. Nachdem die Beamten die Vermisste aufgegriffen hatten, informierten sie den Angehörigen, der das Mädchen noch in der Nacht abholte.