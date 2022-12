1500 Kilo explosives Material: Polizei stellt Pyrotechnik in einem Wohnhaus sicher

Er lagerte rund 1500 Kilogramm so genannter "Nettoexplosivstoffmasse" in seinem Wohnhaus, nun ist er aufgeflogen. Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Lauterach große Mengen an pyrotechnischen Gegenständen gefunden, die illegal gelagert und für den Verkauf bestimmt haben.

Ein Zeuge brachte die Polizei mittels eines Hinweises auf die Spur. Die Beamten durchsuchten daraufhin mit sprengstoffkundigen Beamten des Landeskriminalamtes am Nachmittag des 29. Dezember die Wohnung.

Bei der Durchsuchung trafen sie neben dem 53-jährige Verkäufer gleich mehrere Kaufinteressenten an. Sie stießen dabei auch auf die große Menge an pyrotechnischen Gegenständen, wie es heißt. Diese waren innerhalb des Wohnhauses unsachgemäß gelagert. Der Verkäufer war weder im Besitz einer entsprechenden behördlichen Bewilligung noch Gewerbeberechtigung.

Auch der Entschärfungsdienst war im Einsatz

Aufgrund der großen Menge von insgesamt rund 1500 Kilogramm Nettoexplosivstoffmasse wurden Beamte des Entschärfungsdienstes hinzugezogen, die die explosive Ware kategorisierten und für den sicheren Abtransport sorgten.

Polizei findet Kugelbomben

Unter den pyrotechnischen Gegenständen befanden sich auch so genannte „Kugelbomben“ der Klasse F4, für welche grundsätzlich Fachkenntnisse und ein Pyrotechnikausweis der angeführten Klasse vorgeschrieben sind. Derartige Pyrotechnik führt in Laienhand immer wieder zu schweren Verletzungen.

Die genaue Herkunft und der Verkaufswert der sichergestellten Gegenstände ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 53-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.