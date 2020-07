150 Jahre Deutsch-Französischer Krieg: Lindaus Soldaten waren von Anfang an an der Front dabei

Auch Lindauer sind vor 150 Jahren begeistert in den Krieg gegen Frankreich gezogen. Am 19. Juli 1870 hatte Frankreich dem Königreich Preußen und dessen Verbündeten den Krieg erklärt. Lindauer Soldaten waren an der Front dabei.

„Es ist wichtig, dass wir die Angegriffenen seien“, schrieb Otto Graf von Bismarck dazu später in seinen Lebenserinnerungen. Deshalb hatte er die Franzosen per „Emser Depesche“ am 13. Juli 1870 provoziert. Sechs Tage später erklärte der französische Kaiser Louis Napoleon III. den Deutschen den Krieg. Äußerer Anlass war der Anspruch des preußischen Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen auf den spanischen Königsthron, was der französische Kaiser nicht wollte. Eigentlich ging es aber um die kommende ökonomische, politische und militärische Vorherrschaft im westlichen Kontinentaleuropa.

Auch die beiden Lindauer Tageszeitungen veröffentlichten damals auf ihren Titelseiten Aufrufe der Kriegsbegeisterung sowie zur Gründung von örtlichen Kriegs-Hilfskomitees. Beispielsweise riefen 18 Lindauerinnen aus dem gehobenen Bürgertum im „Lindauer Tagblatt“ und im „Grenz-Boten“ am 21. Juli zur Gründung eines Frauen-Kriegs-Komitees in den Kirchensaal von St. Stephan: „An die Frauen und Jungfrauen Lindaus. Ein blutiger Krieg zur Wahrung deutscher Ehre steht bevor und ruft die Söhne unseres Landes zu den Waffen.“

Doch noch waren nicht alle von diesem „Kreuzzug gegen den Erzfeind Frankreich“ begeistert. Trotzdem konnte Lindaus Bürgermeister Ludwig Britzelmayr nach drei Wochen an die Regierung von bayerisch Schwaben in Augsburg melden: „Jetzt kommt dergleichen nicht mehr vor. Hierzu haben das eigene Nachdenken, die Haltung der Presse und die warmen patriotischen Predigten der Geistlichen beider Konfessionen beigetragen.“

Am 30. Juli 1870 fuhr das in Lindau stationierte 2. Bataillon des 3. Bayerischen Infanterieregiments unter lebhaften Zurufen aus dem gutsituierten Bürgertum per Zug über Kempten, Memmingen und Ulm an die Front.

Schon am 5. August 1870 drangen die Lindauer Soldaten mit dem 9. bayerischen Landwehrbataillon bei Weißenburg westlich von Karlsruhe gewaltsam in Frankreich ein. Bereits am 2. September 1870 kapitulierte die Hauptmacht der kaiserlichen französischen Armee in und bei der Festung Sedan in Nordfrankreich unweit der belgischen Grenze. Kaiser Napoleon III. sowie 39 kaiserliche Generale, 2300 Offiziere und rund 83 000 Soldaten wurden gefangen genommen. Unter den dortigen Toten der deutschen Armeen waren der Lindauer Heinrich Geuppert mit einem Halsdurchschuss, Melchior Flak aus Unterreitnau sowie Valentin Buschor aus Aeschach.

Doch die deutsche Armeeführung gab sich mit diesem Sieg nicht zufrieden. Sie wollte ganz Frankreich und dessen Hauptstadt Paris erobern. Am 18. September erreichten ihre Soldaten Lindaus heutige Partnerstadt Chelles östlich von Paris und plünderten es. Am Tag darauf hatten preußisch-deutsche Truppen Paris eingekreist und begannen mit dessen Belagerung. Im Osten dieses Belagerungsringes standen deutsche Truppen mit Krupp’schen Belagerungsgeschützen in Gestalt des XII Korps der IV. Armee etwas westlich von Chelles beim Fort Rosny.

In Paris beantwortete das Volk die im Februar 1871 bekannt gewordenen Kapitulationspläne der neuen republikanischen französischen Regierung mit einem Aufstand am 18. März 1871, aus welchem die „Pariser Kommune“ mit diversen Sozialreformen hervorging. Lindaus Tagblatt schrieb dazu: „Die Aufständischen zogen auf dem Stadthause die rote Fahne auf. Das Stadthaus ist von Barrikaden umgeben.“

Am 28. Mai 1871 wurde Paris blutig niedergeworfen. Bereits gut zwei Wochen vorher hatten das am 18. Januar 1871 im Schloss Versailles gegründete neue Deutsche Kaiserreich und die neue bürgerliche Republik Frankreich den Kriegszustand mit einem für Frankreich harten Friedensvertrag beendet. Deutschland annektierte die Departements Elsass und Lothringen und erhielt erhielt fünf Milliarden Franc Kriegsentschädigung.

Auch in Lindau und Umgebung wurde der profitable Siegfrieden mit nationalem Pathos gefeiert. „Friedenslinden“ am heutigen Lindaviabrunnen, zwischen den beiden Kirchen sowie entlang dem heutigen oberen Lindenhofweg wurden gepflanzt. In Erinnerung an die sechs im Krieg getöteten Lindauer Soldaten ließ die Inselstadt Lindau 1875 das Kriegerdenkmal in den Parkanlagen nördlich der Heidenmauer errichten. Chelles zählte damals fünf Kriegstote.