150 Gäste bestaunen Schülerwerke

Ein voller Erfolg ist die Ausstellung „Lindauer Brunnen“ der Mittelschule Lindau am 27. und 28. April gewesen. Zu sehen gab es Schülerarbeiten der Klassen fünf bis zehn.

Kunst, Geschichte, Deutsch und digitale Medien wurden in gelungener Weise verbunden. Selbsterstellte Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Grafik und Druckgrafik sowie ein selbstgedrehter Videofilm widmeten sich den Brunnen in Lindau. Ergänzt wurden die Werke durch Gedichte, Märchen, Rätsel, geschichtliche Fakten und Informationen zur generellen Bedeutung von Wasser.

Das Organisationsteam unter der Leitung der Lehrerinnen Marion Zobel, Julia Felder und Sabine Schmid sowie der Wirtschaftsgruppe der 10M hatten laut Eigenbericht bei den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun: Blumenvasen aufstellen, Soundcheck der Schulband absolvieren und Projektoren mit Strom versorgen. Die Schülerinnen der Hauswirtschaftsgruppe sorgten für das Catering, das mit regionalen Spezialitäten überzeugte: Schüblinge, Bergkäse, Butschellen und Apfelkuchen.

Auch der Elternbeirat stand für den anschließenden Sektempfang parat und das Moderatorenteam, bestehend aus Tim Wegner und der Schülersprecherin Veronika Breyer aus der Klasse 10M, bereitete sich auf die Moderation durch die Eröffnungsfeier vor.

Bürgermeister lobt Arbeiten

Zum Auftakt begrüßte der Leiter des Zeughauses Lindau, Stefan Fürhaupter, die Mittelschule Lindau und die geladenen Gäste aus Politik, Kirche und Kultur. Er betonte, dass eine Kunstausstellung noch nie im Zeughaus stattgefunden habe und auch die neue Galeriebeleuchtung erstmalig zum Einsatz komme.

Bürgermeister Uwe Birk lobte die hervorragende Arbeit der Schüler. Er zeigte sich erstaunt, dass es mehr 40 Brunnen in Lindau gibt und wies auf die Bedeutung des Wassers als wichtigstes Nahrungsmittel der Welt hin. Zusammen mit dem Kreisheimatpfleger Karlheinz Keck betonte sie, wie wichtig der Umgang mit Wasser in der Schule ist.

Keck überraschte in seiner Ansprache alle Anwesenden mit einem mitgebrachten Gegenstand, einer Deichel, und er wusste Wissenswertes darüber zu berichten: „Das Wasser der Insulaner kam früher nämlich nicht aus dem Bodensee, sondern wurde über hölzerne Baumstammröhren von Quellen aus dem Wasserschloss Senftenau in die Brunnen der Stadt geleitet.“

Schulleiter Ulrich Kunstmann betonte in seiner Rede die Rolle des Leitbildes an der Mittelschule und hob das Schuljahresmotto „Gemeinsam Stark“ hervor: „Solche Projekte lassen sich nur gemeinsam stemmen.“ Er bedankte sich beim Organisationsteam, der Wirtschaftsgruppe der Klasse 10M und beim gesamten Kollegium, das auch seinen Teil zum Gelingen beigetragen hat. Des Weiteren stellte Kunstmann neben dem Ergebnis der Ausstellung den Entstehungsprozess in den Vordergrund. Durch ihr praktisches Engagement haben die Schüler gelernt, sich zu organisieren, sich zu strukturieren und im Team zu arbeiten. Manche haben sogar einen persönlichen Bezug zu den Wasserspendern aufgebaut: „Das ist jetzt mein Brunnen. An den erinnere ich mich mein ganzes Leben.“

Barbara Reil, Museumschefin des Cavazzen, imponierten die Projektarbeit und die Ergebnisse. Sie lobte die Zusammenführung von Kunst und Heimatgeschichte im Unterricht. Des Weiteren bot sie ihre Zusammenarbeit mit der Mittelschule Lindau an, was mit Stolz von Schülern und Lehrern aufgenommen wurde.

Die Laudatoren an diesem Nachmittag wurden eingerahmt von Musikstücken der Schulband der Mittelschule Lindau unter der Leitung von Patrick Katzmann.

Die Ausstellung ist noch bis zum 17. Mai zu sehen.