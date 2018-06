14-Jähriger wird auf dem Schulweg angefahren

Zu einem Schulwegunfall ist es Montagmorgen an der Kreuzung Reutiner Straße / Achstraße gekommen. Ein 14-Jähriger verletzte sich dabei.

Der Schüler fuhr auf dem Fahrradschutzstreifen in der Reutiner Straße, als er von einem aus der Achstraße kommenden Auto erfasst wurde. Die junge Fahrerin hatte den Schüler übersehen, und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz zog sich der Junge eine Verletzung am Ellenbogen zu. An dem Auto entstand ein Schaden an der Tür und am Spiegel in geschätzter Höhe von tausend Euro. Die 19-jährige Unfallverursacherin kümmerte sich laut Polizeibericht sofort um den Jungen und fuhr ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus zur Behandlung. (lz)