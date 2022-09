13 junge Menschen starten in ihr Berufsleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beiden Vorstände der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO), Josef Hodrus und Werner Mayer, begrüßten am 1. September die neuen Auszubildenden. Insgesamt 13 junge Menschen starten bei der Genossenschaftsbank in ihr Berufsleben.

Unter den Auszubildenden finden sich angehende Bankkaufleute, Finanzassistenten sowie Bachelor of Arts im Bereich Immobilienwirtschaft. Ihre Ausbildung dauert zwischen zweieinhalb bis drei Jahre. Während dieser Zeit lernen sie neben der theoretischen Bildung in der Schule auch die praktische Umsetzung der erlernten Sachverhalte. Dazu sind sie im Geschäftsgebiet sowie den unterschiedlichen Abteilungen der VBAO eingesetzt.

Werner Mayer betont bei seiner Begrüßung in den Geschäftsräumen der Bank: „Schon während der Ausbildung legen wir großen Wert auf 'Qualität'. Die Auszubildenden sollen das Bankwesen von Grund auf kennenlernen, aber auch in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden. Sie sollen ein Bewusstsein für die aktuellen Herausforderungen – inner- und außerhalb der Bank – entwickeln. Besonders wichtig ist uns, dass auch die jungen Menschen in Zukunft Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns für die Menschen in unserer Region da sind.“