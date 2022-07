13-jährige Radlerin prallt gegen Auto

Weil eine 13-Jährige Radlerin ein Auto übersehen hatte, stieß sie gegen den Wagen und stürzte. Dabei verletzte sich das Mädchen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagmittag gegen 13 Uhr. Als eine 13-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad über einen angrenzenden Parkplatz in die Zechwaldstraße einfuhr, übersah sie die 46-jährige Autofahrerin, welche aus der Zechwaldstraße in die Bregenzer Straße einfahren wollte. Dadurch stieß das Mädchen mit ihrem Fahrrad gegen das Auto.

Schülerin wird an Unfallstelle ärztlich versorgt

Sie kam dabei zu Sturz und wurde verletzt, so die Polizei weiter. Durch einen herbeigerufenen Rettungswagen wurde die Schülerin an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Die Radfahrerin trug keinen Schutzhelm. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.