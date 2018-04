13 Bands in 13 Locations

Bald ist es soweit: Am Samstag, 5. Mai, verwandelt sich Lindau bei der 20. Isle of Music in eine klingende Partymeile. An 13 Orten sorgen ausgesuchte Bands und Solokünstler ab 21 Uhr für tolle Musik und gute Stimmung. Geplant waren ursprünglich sogar 14 Locations, die Rathaus-Bar ist aber nicht mehr mit dabei.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien, im Lindaupark, bei der Lindauer Zeitung und bei der Tourist-Information Lindau. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind. Einlass ist ab 20 Uhr.

Um 21 Uhr geht’s los

Eine Nacht, eine Stadt und Live-Musik überall: Um 21 Uhr startet das Programm und dauert bis in die frühen Morgenstunden an. Ob Rock & Pop, Balladen, Salsa und Latino, Hard Rock, Blues oder Unplugged-Kult – bei der Isle of Music komme jeder auf seine Kosten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vernastalters

Alle Locations und Bands: Barista Bar: TonWerk (Rock & Pop/Rock’n’Roll der 50er bis Charts und Newcomer von heute); Coco Loco Cocktailbar: Songman (Unplugged-Kult/Charts); Café Collodium: Bauernfänger (Liedermacher/Herz-Schmerz-Balladen); La petite France: No Name Brothers (Swing/Blues); Marmorsaal: Café con Leche (Salsa, Latino/LatinPop); Mike’s Irish Pub: Topp2 (Pop- & Rockcovers/Reggae); Mojito-Bar: Ruby Cifuente Band (Salsa, Latino/Salsa Bachata, Latin Pop, Reggaeton); Nana-Hafenbar: Wild N' Rough (Hardrock/Classic Rock); Nana-Maurisches Tee & Kaffeehaus: BlueMoon (Blues/Bluesrock); Pharao Bar: PJ & Harry (Pop- & Rockcovers/Blues, Soul); Seaside Bar Lindau: elmar.w (Pop- &Rockcovers/Acoustic & Oldies); Treibgut Lindau: The Tri-Gantics (Rock’n’Roll/ Blues, Rockabilly); Wissinger’s im Schlechterbräu: The Jags (Cover-Rock);