1250 Euro auch für den Skinachwuchs aus Lindau

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Volks- und Raiffeisenbanken vergeben jährlich eine Auszeichnung für gesellschaftlich engagierte Vereine, die sich in besonderem Maße für Sport und übergreifende Ziele engagieren. Bei den „Sternen des Sports“ geht es also nicht um sportliche Glanzleistungen, Medaillen und Rekorde, sondern um innovative Projekte oder gezielte Förderungen in der Kinder- und Jugendarbeit.

Den Startschuss für eine Bewerbung dazu gab es im Frühjahr 2015. In ihrer Bewerbung stellte der Förderverein „Regionalteam West-Allgäu“ vor allem die intensive Förderarbeit mit allen Facetten in den Vordergrund. Hierbei bieten die Verantwortlichen dem jungen Skinachwuchs ein betreutes Ganzjahrestraining unter der Regie erfahrener und lizensierter Trainer an. In den Sommermonaten wird zweimal wöchentlich ein mit Koordination versehenes, konditionelles und rennorientiertes Trockentraining angeboten. Ab dem Herbst geht es an den Wochenenden zusätzlich auf die nahegelegenen Gletscher in Tirol, um sich den Feinschliff für die Rennsaison zu holen. In den Wintermonaten finden an zwei Wochentagen je ein Stangen-und Techniktraining statt. Ziel des Fördervereins ist es, dass der junge Skinachwuchs am Ende eine breit angelegte Grundausbildung auf skitechnischer Basis durchläuft und die Kinder und Jugendlichen neben den sportlichen Fähigkeiten auch im sozialen Bereich mit den Schwerpunkten Teamgeist und Kameradschaft geschult werden, was sicher im späteren Leben gut zu gebrauchen ist.

Sehr erfreulich ist nun, dass eine kompetente Jury sich für den Förderverein „Regionalteam West-Allgäu“ als Sieger entschieden hat. Dotiert ist diese tolle Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Bronze mit einer Spende von 1250 Euro sowie der Nominierung zu „Sterne des Sports“ in Silber. Aufgrund dieser Auszeichnung ging es für eine Fördervereinsabordnung nun zur großen Galaveranstaltung nach Bad Göggingen. Insgesamt waren hier 25 Sportvereine aus ganz Bayern mit ihren Maßnahmen und Projekten nominiert. Sieger wurde hier der „TV 1848 Erlangen“. Dass hier ein anderer Verein gewonnen hat, sah man sportlich: „Dabei sein ist alles“, so das Regionalteam. Durch das kurzweilige Programm führte Sportmoderator Markus Othmer vom Bayerischen Rundfunk. Als Gaststar und sportliches Gesicht war die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Eisschnelllauf Anni Friesinger-Postma mit dabei. Sie überreichte gemeinsam unter anderem mit dem niederbayerischen Regierungsvizepräsidenten Helmut Graf, dem Präsidenten des Bayerischen Landessportverbands Günther Lommer und Alexander Büchel (Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbandes Bayern) die Auszeichnungen und Urkunden. (hkb)