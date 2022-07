Diese 120 Schülerinnen und Schüler freuen sich über Abitur und Fachabitur

120 Schülerinnen und Schüler der staatlichen Fachoberschule (FOS) und der Berufsoberschule (BOS) Lindau haben ihre Zeugnisse erhalten. Rund 80 von ihnen haben das Fachabitur abgelegt, fast 40 das Abitur. Sie sind nun berechtigt, an einer Hochschule zu studieren, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt.

Inzwischen ist wieder ein deutlich normaleres Schuljahr vorbei, die Prüfungen sind normal abgelaufen. Hatten die 12. und 13. Klassen noch im Jahr zuvor viel Online-Unterricht auf Distanz, lief es dieses Jahr gewöhnlicher ab, wenn man von den Corona-Tests absieht.

Dass aber auch der Online-Unterricht viel leistete, beweisen jetzt die Ergebnisse. Wie es im Pressetext heißt, habe zum einen der Landkreis viel Geld in die digitale Infrastruktur investiert, um den Schülerinnen und Schülern ein optimales Lernumfeld zu bieten. Zum anderen seien die Lehrkräfte gegenüber digitalen Medien aufgeschlossen gewesen und hätten mit dem Online-Unterricht viel erreicht.

Grundstein für das Berufsleben

Mit den am Freitag verliehenen Zeugnissen legten die Schülerinnen und Schüler den Grundstein für ihr weiteres Berufsleben. Zu den Gratulanten zählte Landrat Elmar Stegmann. Ein Riesen-Etappenziel sei geschafft, nachdem viel Verzicht den Alltag bestimmt hatte, sagte er. Diese prägende Zeit mache die Absolventinnen und Absolventen aber auch resilienter und zeige, dass der Weg zum Erfolg eben nicht immer gewohnt geradlinig sein müsse. Reflektiere man sich und sein Schaffen, besinne sich und vertraue auf seine individuellen Stärken, nutze seine Talente und bleibe am Ball, wachse man mit jeder Prüfung.

Damit meinte der Landrat die Abschlussprüfungen an der FOS/BOS Lindau, aber auch alle Weiteren, die noch kommen mögen. Schließlich bedeute Bildung lebenslange Persönlichkeitsentwicklung. Und im Zuge dieser Entwicklung, so wünschte sich Stegmann, wäre es doch schön, wenn die Absolventinnen und Absolventen ihren Platz auch im Landkreis Lindau (wieder) finden und sich für und in ihrer Heimatregion einbringen werden.

Freude über mögliche Rückkehr nach Lindau

Ähnlich formulierte es Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in ihrem Grußwort. Sie stellte ebenfalls die Frage, wie es für die Anwesenden nun weitergehe, wo doch die Schulzeit offiziell in wenigen Minuten enden werde. Ihr zufolge sollten die jungen Menschen auf ihr Bauchgefühl vertrauen, ihren Interessen folgen und sich ein Leben aufbauen. Sicherlich werden ihre Wege auch für eine gewisse Zeit wegführen, aber letztlich gelte doch immer noch: „Daheim ist, wo das Herz ist.“ Und dass Lindau unbestritten wunderschön ist, merke man im Nu und so wäre es doch schön, wenn die Absolventen auf ihrem Lebensweg auch wieder einmal zurück kommen.

Nachdem noch Schulleiterin Antje Schubert Worte an die Absolventinnen und Absolventen gerichtet hatte, erhielten sie bei schönstem Wetter ihre Zeugnisse – und damit den Passierschein zu neuen Wegen und damit verbundenen Chancen. Doch damit nicht genug, denn es wurden noch die besten Absolventinnen und Absolventen der vier Ausbildungsrichtungen der 12. Klasse von den externen Schulpartnern geehrt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die beste und der beste Techniker in der 12. Klasse durch Valentin Maier, Standortleiter und Personalleiter der ADC GmbH Locations der Continental Corporation Lindau, und die beste Gestalterin durch Gabriella Herrmann, Prokuristin der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH. Martin Öfner, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Westallgäu eG überreichte eine Anerkennung den zwei punktgleichen und mit 1,3-Notendurchschnitt besten Wirtschaftlern.

Dank für gemeinsame Projekte

Markus Anselment, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben, dankte außerdem den Schülern der G12b für ihr Engagement beim gemeinsamen Projekt mit Lena Ellensohn vom Handelsverband Bayern HBE Lindau „Beschilderungskonzept Lindauer Insel“ und überreichte den Schülern jeweils ein Geschenk. Besonders hervorzuheben ist Isabel Stiefenhofer als beste Absolventin der Schule in diesem Jahr überhaupt, die die harten Kriterien der sogenannten Eliteprüfung erfüllt.

Die Temperaturen stiegen, die Spannung hatte ihren Höhepunkt erreicht und alle Anspannung verflog beim anschließenden Sektempfang des Elternbeirats in Zusammenarbeit mit der SMV, die eine Fotobox organisiert hatte.

Nach der Aufregung um die Absolventinnen und Absolventen gehen die Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klassen aber nicht leer aus, heißt es im Pressetext. Denn in der letzten Schulwoche finden dank Unterstützung des Elternbeirats voraussichtlich Expertenvorträge statt: Stefanie Mollnhauer, Sportmedizinerin und Leiterin des Weißenberger Instituts Proformance, referiert zum Thema Sport und Gesundheit und Kerstin Mommsen, Communications Managerin und Referentin der Tettnanger Vaude-Academy, wird mit ihnen das Thema Nachhaltigkeit beleuchten. Die Themen hatte die SMV als Fürsprecherin aller Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen.

Das sind die Absolventinnen und Absolventen

S12A: Eva Altmannsperger, Luna Baldi , Betül Bilgili, Luca Eger, Julia Giray, Aleyna Karabag, David Koch, Lucienne Landgraf, Jenny Löffler, Medina Muharemagic, Emilia Nawar, Marian Rief, Simon Schuchmann, Jasmine Seiler, Johanna Stark, Raffaela Tomas, Nicklas Ulbrecht, David Vogel

SG12B: Luisa Bohn, Jolanda Cabrera-Zimmermann, Lucie Eichhorn, Gabriel Frierson, Lara-Jolie Henn, Justin Jäschke, Dorothea Keitel, Isabelle König, Lara Kudera, Alyssa Muratovic, Elea Nahra, Nike Pfaue, Luisa Pilgrim, Timo Pröls, Ida Thomann, Annika Vetter, Martyna Zolotajkin

Carolin Alfer, Hannah Bernhard, Franziska Beurer, Gentjana Brahimaj, David Kremer, Lisa-Maria Müller, Clemens Nenning, Lorena Presser, Evita Schnittke

W12B: Kimberly Bloch, Lisa Glaser, Michèle Hipko, Pablo Jehle, Sina Karg, Florian Kleiner, Elvira Kotenko, Valentin Letzelter, Laurin Lindenmüller, Amelie Lingen, Annabell Majerle, Elias Mura, Lena Nowak, Jakob Pflomm, Nike Thierer, Maxima Vögele

TW12A: Alicia Boso, Dominik Haug, Paula Niemzik, Tayfun Öncel, Manuel Sarembe, Aaron Schmid, Timo Stiefenhofer

Sarah Brög, Bogdan Doroshev, Emily Ebel, Simon Haas, Kilian Holz, Timucin Kilic, Adina Les, Deniz Martins Fontes Akgönül, Felicitas Ritter, Markus Stempfle, Marius Steur

S13A: Gloria Abler, Larissa Angerer, Talia Berdichever, Kristina Berisha, Tamina Buchhaupt, Valeria Fröhlich, Anja Hyrenbach, Maren Keller, Vivien Klier, Aleyna Kosar, Chiara La Marca, Luana Mellert, Vanessa Nitzsche, Miray Özcelik, Alina Pfanner, Leon Rüger, Luisa Schäfler, Björn Weishaupt, Ern Witi, Carolina Wörsching, Jülide Yolcu

GW13A: Lea Bohner, Louis Geywitz, Jennifer Juretzko-Weishaupt, Paulina Reisacher, Jasmin Smyczek

Nadine Berndt, Robin Goldscheider, Sophia Greiter, Cansu Inan, Ceren Karabag, Noémie Melan, Paul Siniarski, Isabel Stiefenhofer, Ema Strinic, Annika Strodel, Stephan Wudler