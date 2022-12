12-Jähriger stürzt beim Wandern kopfüber auf Fahrbahn

Ein 12-jähriger Junge ist beim Wandern mit seinem Vater in Bregenz kopfüber auf eine Fahrbahn gestürzt. Laut Polizeibericht war der Junge auf dem Buchwaldweg am Gebhardsberg in Bregenz unterwegs.

Im Bereich der Einmündung des Wanderweges auf die L12 (Fluher Straße) wollte der Bub mit einem Sprung etwa anderthalb Meter auf die Fahrbahn der Straße springen. Dabei blieb er an einer Wurzel hängen und stürzte kopfüber auf die Fahrbahn.

Er zog sich laut Polizeibericht Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der 12-Jährige wurde ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert. Beim Eintreffen der Rettung war der Bub für kurze Zeit bewusstlos.