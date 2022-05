115 Jahre Vereinsjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung des Trachten- und Heimatvereins „D'bayr. Bodenseer“ Lindau e.V. am 14. Mai im Vereinshaus in Lindau ging es um Wahlen, das 115-jährige Vereinsjubiläum und Feier der Geburtstagskinder.

Mit großem Interesse folgten die Mitglieder den Ausführungen des Vorstands bei der Vorstellung des Trachtentages zum 115-jährigen Jubiläums auf der Insel. Am Samstag den 25. Juni können auf drei Bühnen am Seehafen (Mangturm), am Bismarckplatz (altes Rathaus) und auf der Römerschanze (Richtung Löwe) verschiedenste Darbietungen bestaunt werden. Ob Tanz, Musik, Theaterspiel oder Erklärungen zu Mode und Tracht, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Umrahmt wird die Veranstaltung mit einem Gottesdienst am Vormittag in der Kirche St. Stephan und einem Festakt am Nachmittag im Freizeitzentrum Oberreitnau.

Bei der diesjährigen Vorstandswahl, gab Hildegard Drees ihr Schriftführeramt an Brigitte Schirmer ab. Alle anderen Vorstands- und Ausschussmitglieder traten ihr Amt wieder an und wurden einstimmig gewählt.

Trotz der letzten beiden schwierigen Jahre konnte der Vorstand auf eine nahezu gleichbleibende Mitgliederzahl von 144 zurückblicken. Der Verein hat trotz geringer Einnahmemöglichkeiten gut gewirtschaftet. Die hohe Zufriedenheit unter den Mitgliedern führte zur einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft. Viele Veranstaltungen waren während der Pandemie ausgefallen und die Trachtler freuen sich, ihre Aktivitäten wieder in vollen Zügen genießen zu können.

Im Anschluss an die Regularien der Mitgliederversammlung ging es feierlich zu. Den Jubilaren wurde mit einem Ständchen zum Geburtstag gratuliert und es gab kleine Geschenke. Die Altersspanne der runden Geburtstage lag dieses Mal zwischen 95 und 60 Jahren. Die Ehrung der langjährigen Mitglieder erfolgt in einer besonderen Veranstaltung im Herbst.