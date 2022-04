1000 Euro für die Ukrainehilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anne Haas und Annemarie Hagen Lewan haben Anfang April einen bunten Gewächshaus-Flohmarkt veranstaltet und dabei rund 1000 Euro für die Ukraine-Hilfsaktion der Feuerwehr Sigmarszell zusammen bekommen, die sie nun, aufgerundet auf genau 1000 Euro, überreicht haben.

Unter dem Motto „Der Frühling kommt, wir haben aufgeräumt“ haben sie im Gewächshaus von Haas Innengrün in Thumen Kleingefäße, exklusive Einzel- und Ausstellungsstücke, Dekoartikel, Frauenkleidung, Schuhe und vieles mehr aus ihrem Fundus verkauft. Zudem landeten in der Kaffee- und Spendenkasse knapp 200 Euro. Den erzielten Gewinn haben die beiden nun als symbolischen Scheck stellvertretend an Sebastian Johler, den Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, dessen Ehefrau Simone und Hanna Rädler, zwei der Hauptorganisatorinnen der Hilfsaktion, überreicht. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmarszell hat in ihren Aufenthalts- und Schulungsräumen eine Kleiderkammer eingerichtet. Dort erhalten Kriegsflüchtlinge, die ihr Hab und Gut in ihrer Heimat zurücklassen mussten und im Landkreis Lindau Zuflucht gefunden haben, kostenlos eine Grundausstattung. Das „Warenangebot“ der Kleiderkammer hat sich unter anderem durch großzügige Sachspenden von Firmen und Privatleuten gefüllt. Die drei VertreterInnen der Freiwilligen Feuerwehr Sigmarszell freuen sich sehr über die finanzielle Spende der beiden Freundinnen, denn Hilfe für die Geflüchteten sei weiterhin dringend nötig, und es werden, so Hanna Rädler, vor allem Verbrauchsartikel wie Lebensmittel, Babynahrung, Babywindeln, Damenbinden, Körperpflegeartikel wie Seife, Deo, Zahnbürsten, Zahnpasta laufend benötigt, außerdem aktuell gut erhaltene und straßentaugliche Fahrräder.