1000. Dauerkarte für Gartenschau in Lindau verkauft

Lindau (lz) - Die 1000. Dauerkarte für die Gartenschau in Lindau ist über den Verkaufstresen gegangen. Christian Eigler ist der glückliche Dauerkarten-Besitzer, der sich zudem über einen Liegestuhl für den Gartenstrand freuen durfte, wie der Ausrichter „Natur in Lindau’’ mitteilt.

„Ich freue mich schon sehr auf die Gartenschau in Lindau“, sagt der Lindauer bei der Übergabe am Info-Schalter im Lindaupark. „Ich sitze abends sehr gerne auf der Hinteren Insel – und jetzt, wo sie umgestaltet wird, natürlich noch lieber. Die Gartenschau in Lindau gibt es nur einmal, da muss man dabei sein“, findet Eigler.

Seit dem 10. Oktober läuft der Kartenvorverkauf für die Gartenschau. „Wir sind mit dem bisherigen Start des Kartenverkaufs sehr zufrieden und freuen uns, dass wir die 1000. Karte nun überreichen durften“, sagt Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll und ergänzt: „Die Vorfreude auf 2021 ist groß.“ Noch bis 4. April gibt es die Dauerkarten zum vergünstigten Vorverkaufspreis. Erhältlich sind die Karten online und in einigen Vorverkaufsstellen in Lindau und der Region.