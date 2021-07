100 Jahre Schach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 17 der 46 Mitglieder des Lindauer Schachclubs war die Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Gasthof Langenweg sehr gut besucht. Mittelpunkt der Veranstaltung war die Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum mit Gastrednern und Vorstellung der aufwendigen Festschrift zu diesem Anlass. Der 1. Vorsitzende Xaver Fichtl ging in seiner Rede ausführlich auf die Historie des Schachclubs zur Gründung im Jahre 1921 mit vielen wichtigen Turnieren und Ereignissen im Zeitraffer ein und listete dabei den Werdegang wichtiger Spieler und Funktionäre, sowie das Auf und Ab im Vereins- und Ligabetrieb sowie dem Jugendbereich auf.

Mittelpunkt des Jubiläums wäre die Ausrichtung der oberschwäbischen Schach-Einzelmeisterschaften gewesen, die wie die Feierlichkeiten coronabedingt ausfielen und im Herbst nachgeholt werden sollen. Besondere Erwähnung erhielt auch das Vereinslokal Langenweg „der Grieche“, welches nach langen Wechseln nun schon 20 Jahre Vereins- und Spielstätte ist.

Da in diesem Jahr keine turnusgemäßen Neuwahlen der Vorstandschaft stattfanden, wurde der offizielle Teil schnell abgehandelt und der Vorstand entlastet. Spielleiter Mike Montgomery konnte coronabedingt wenig über Liga und Turniere berichten. Die 1. Mannschaft schaffte den Klassenerhalt und bleibt in der Landesliga Oberschwaben. Die „Zweite“ steigt aus der Bezirksliga ab und beginnt neu in der Kreisliga. Weitere Teams werden nicht gemeldet.

Der Kassenbericht von Alwin Zimmermann fiel wie immer tadellos aus, wenn auch ein kleines Minus aufgrund von wiederum coronabedingten Vereinsaustritten zu verzeichnen war. Nach der Aussprache und vorläufiger Planung der nächsten Spielsaison, welche wohl im Herbst beginnen kann, bildete wie immer das traditionelle Blitzturnier den Abschluss der Veranstaltung: Blitzmeister wurde hier Oliver Omert, der seine punktgleichen Verfolger Thomas Jäckel und Alwin Zimmermann in Stichkämpfen auf die Plätze verwies.