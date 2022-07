100 Jahre Friseurinnung Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Herzlichen Glückwunsch und Respekt, wie alle Mitgliedsbetriebe die letzten Jahre während Corona gemeistert haben. Dafür durfte am 4. Juli geehrt und gefeiert werden. In der Spielbank Lindau und dem angeschlossenen Ristorante Cantinetta al Lago waren alle Innungsmitglieder und viele Gäste eingeladen. Nachdem die Obermeisterin Petra Zander alle Gäste begrüßt und ihre Stellvertreterin Karin Lanz einen kurzen Bericht zur Geschichte der Innung vorgetragen hatte, wurden als erstes die „Goldenen Meisterbriefe“ überreicht. Sie gingen in diesem Jahr an Irene Guggemos, Thomas Kopf, Cornelia Stiefenhofer und Ute Wilkinson. Mit der Goldenen Ehrennadel geehrt wurde Sonja Kaufmann, die silberne Ehrennadel erhielt Renate Mrotzek.

Zum Gratulieren gekommen waren auch der Landrat Herr Elmar Stegmann, die Oberbürgermeisterin von Lindau Frau Dr. Claudia Alfons und der Präsident der Handwerkskammer Schwaben Herr Hans-Peter Rauch sowie der Kreativdirektor des Landesinnungsverbandes der Friseure in Bayern Herr Alexander Liebelt.

Nach dem offiziellen Teil wurden die neusten alltagstauglichen Trends von Frau Jutta Gsell, Top-Akteurin der Firma Wella, vorgestellt. Ein spannendes Programm, was motivierte neue Trends auszuprobieren und den Wirkungskreis zu erweitern.

Wer dann immer noch mehr wollte, konnte in der Spielbank Lindau an einem Probespiel teilnehmen. Ein gelungener Abend, der mit konstruktiven Gesprächen und Anregungen zeigte, dass die Friseurbetriebe jede neue Herausforderung gemeinsam meistern werden.