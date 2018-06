0:1-Pleite: Bei der Fiesta Mexicana haben die Massen in der Eisarena nichts zu feiern

Es hätte so schön sein können, die Lindauer Eisarena war bestens besucht von 1125 Fußballbegeisterten, die alle heiß darauf waren, einen erfolgreichen Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 live mitzuerleben. Und dann diese Niederlage. Da gingen die Emotionen bei manchen schon fast in den roten Bereich, zumindest was die Leidensfähigkeit betraf. Das Auftaktspiel wurde versemmelt, jetzt hoffen die Fans auf das nächste (und übernächste) Gruppenspiel, das sie auch hier anschauen wollen. Denn schließlich ist Deutschland noch nie nach der Gruppenphase ausgeschieden. Bis jetzt. Foto: cf (cf)