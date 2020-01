Übungsleiter vor der Haustür ausgebildet

Im Sportkreis Lindau hat es zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Übungsleiter-Ausbildung gegeben. Und die Resonanz war so gut, dass Sportkreisvorsitzender Werner Fehr (Opfenbach) jetzt schon ankündigt: „Nach diesem Erfolg wird es höchstwahrscheinlich im Herbst 2021 wieder einen Lehrgang geben.“

Fehr, der auch Bildungsreferent im Kreis Lindau ist, und der stellvertretende Kreisvorsitzende Wilfried Fuchs (Lindau) haben den sechswöchigen Kurs geleitet. Dieser fand in Lindenberg statt. Der Übungsleiter C ist sozusagen die Grundstufe, auf die alles aufbaut - ob Fußball, Turnen oder Leichtathletik. Entsprechend bunt gemischt war das Teilnehmerfeld. Vertreten waren unter anderem der SV Oberreute, TSV Stiefenhofen, TV Lindenberg und TSV Heimenkirch.

Der Kurs war unterteilt in Basismodul (30 Teilnehmer), Aufbaumodul (25) und Prüfungsmodul (20). Aus dem Sportkreis Lindau kamen zehn Teilnehmer. „Nur mit dieser Anzahl hätte der Lehrgang abgesagt werden müssen“, sagt Fehr. Es kamen aber glücklicherweise Teilnehmer aus dem Ober- oder Unterallgäu - und sogar aus München. Die Zusammensetzung variierte: Nach dem Basismodul wechselten neun Teilnehmer in ihre Heimatkreise, dafür kamen vier aus anderen Kreisen ins Westallgäu. Nach dem Aufbaumodul wanderten weitere fünf Teilnehmer ab. Sie hörten entweder ganz auf oder wechselten an die Sportschule in Oberhaching.

Der Sportkreis Lindau zählt 78 Vereine, die zusammen etwa 1000 Übungsleiter haben. Und mit diesem Kurs sind es wieder ein paar mehr geworden.