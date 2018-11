Über Hundekot entbrennt handfester Streit

Hundekot hat auf dem Parkplatz am Lindaupark am Wochenden zu einem handfesten Streit geführt: Weil zwei Männer die HInterlassenschaften ihres Hundes einfach liegen ließen, hat ein Lindauer die Männer darauf angesprochen. Daraus entwickelte sich laut Polizeibericht ein Streit. Als die Hundehalter wegfahren wollten, stellte sich der Lindauer ihnen laut Polizei in den Weg, worauf die Männer ihm ins Gesicht schlugen. Scheinbar sei der Lindauer auch von dem Hund gebissen worden, schreibt die Polizei, fügt aber an, dass bei der ersten Aufnahme des Sachverhalts die Geschichte noch sehr verworren schien. Ermittlungen wegen Körperverletzung sollen den Ablauf nun genauer klären.