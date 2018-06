Über den gefrorenen See vermisst es sich leichter

Während es für manche Gförnen keine Aufzeichnungen gibt, fallen andere geradezu fast schon durch Geschwätzigkeit auf. Oft genug aber gibt es eben nicht nur auf der angeblich geschlossenen Seefläche so manches Schwarze Loch, sondern auch in den Aufzeichnungen, soweit überhaupt welche gemacht wurden oder heute bekannt sind. Im 15. Jahrhundert reden dann aber doch so manche Chroniken, allerdings für den Historiker mit dem Makel versehen, dass sie in den meisten Fällen nicht zeitgenössisch sind. So lebte der Verfasser des Kurzberichtes über das Naturereignis von 1277 erst im 18.Jahrhundert, seine Chronik, die Speth‘sche, ist erst vom Jahre 1733.

Der Beschreiber der Gförnen von 1325/26, der Überlinger Jakob Reutlinger, starb anno 1611 an der Pest. Auch er war von dem Ereignis also bald 300 Jahre entfernt. Sein lateinischer Text lautet zu Deutsch etwa so: „Am 2. Februar 1326 nach Christi Geburt ist das Wasser des größeren alemannischen Sees in solcher Dichte und Stärke überfroren, dass viele Menschen zu Fuß den See von der Stadt Überlingen bis zu dem jenseits gelegenen Hafen und umgekehrt überquerten, und die Menschen auch Holz in Fahrzeugen zum Verkauf nach Überlingen zogen …“ Man kann daraus durchaus nicht sicher entnehmen, ob nun der gesamte See mit einer dicken Eisschicht überzogen war.

See sei nur stellenweise bedeckt

Johann Friedrich Speth, der erstgenannte Chronist, schreibt 1733 auch von dem Ereignis anno 1378 eindeutiger, der See sei nur stellenweise mit Eis bedeckt gewesen. Unter dem Datum des 27. Februar 1378, heißt es dort, sei der See von Egg bis Hagnau so überfroren gewesen, dass man auf dem Eise habe gehen können. In Konstanz aber sei es warm gewesen: Man habe zwar auf dem Eise zwischen Hagnau und Buchhorn (Friedrichshafen) gehen können, nicht aber nach Konstanz, dort habe „man nichts gefroren“ gesehen. Aber von eben diesem Ereignis berichtet wohl schon zeitgenössisch der Konstanzer Säckelmeister Hans Stetter, dass der See am „Matheusabent“, als am 24. Februar, zwar zwischen Egg und Meersburg überfroren gewesen, aber in Konstanz offen geblieben sei. Der Konstanzer hat sich dies notiert: „do überfror der Bodensee von Egg untz gen Mersburg und gen Hagnow untz gen Buchhorn. Und weret das vie tag, das ain katz oder ain hund wol uff dem iß geloffen hett und was doch ze Costentz in der statt also warm, das es gar nit vil gefror.“ Wahrscheinlich hat Speth von Stetter abgeschrieben.

Konstanzer Chronik berichtet

Die Konstanzer Chronik berichtet auch über die Gfrörne von 1434/35: „Anno 1434 am tag nach Andres [1.Dezember] do viel als ein großer schnee, das er dicker was denn ainer langen elen und der lag untz Mathiae ap. [24. Februar 1435] und gieng do gemachsam ab recht in 14 tagen. Aber an sant Matiestag do was das ys in Obersee so vast gefroren, das man daruff gieng, wer wolt, und uff den tag umb die zehn umb den imbis do lediget sich ain insel, die wol ainer halben mil lang was, und ie traib der wind uff gen Lindow werts.“

Obwohl der St. Galler Humanist und Bürgermeister Joachim von Watt (Vadianus) kein Zeitgenosse war – er starb erst 1551 – dürfen wir wohl auch ihm glauben, was er über das gleiche Ereignis berichtet, wird er sich doch als ausgewiesener Wissenschaftler genügend Klarheit beschafft haben. Immerhin konnte er noch ältere Menschen dazu befragen. Auskunft gibt uns auch eine Weingartner Handschrift, die heute in Stuttgart liegt: „A(nn)o 1435. Ward den 10tag Februari der Bodensee überfroren, da ging Joß Känzli und Joß Schneider, baid(e) von Fussach, dem allernechsten gen Lindow um mittentag uff dem yß und trug ainer ain armbrust, der ander ain hellenparden …“

Der Reutlinger’sche Hauskalender

Über die Gfrörne von 1465 berichtet wiederum, aber eben viel später, der Reutlinger‘sche Hauskalender, dass damals auch auf diese günstige Weise vermessen wurde. Kurzberichte liegen auch über die Gfrörnen der Jahre 1470 (etwa in einer Konstanzer Chronik) und 1560 vor. Über letztere ist vermerkt, dass die Spitalbauleute von Haltnau ihren Lohn in Konstanz (wo ihr Arbeitgeber, das Spital, saß, seeüberquerend in Konstanz abholten.