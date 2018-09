Über 1000 Kinder laufen für den guten Zweck

Beim 6. Interreligiösen Friedenslauf sind im Juli über 1000 Kinder und Jugendliche mitgelaufen. Jetzt sind die letzten Spenden eingegangen: die Rekordsumme von 23 346,63 Euro, teilen die Friedensräume Lindau mit.

Das sei das beste Ergebnis der insgesamt sechs Friedensläufe, freuen sich das ehrenamtliche Team der Friedensräume Lindau und die Syrienhilfe von Adnan Wahhoud. In dem Schreiben bedanken sich die Organisatoren bei allen Lindauer und Lindenberger Schülern, ihren Eltern, Großeltern und Freunden sowie bei den Lehrern für die große Unterstützung.

Insgesamt waren zehn Schulen beteiligt. Die Grundschule Insel lief bisher bei allen Friedensläufen mit. Die 150 Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule hatten es nicht weit zur Inselhalle. Die Staatliche Realschule im Dreiländereck ging mit 63 Jungen an den Start. Alle Klassen der Freien Schule liefen um den kleinen See und sorgten für ein sehr gutes Ergebnis. Aus Lindenberg reisten 193 junge Leute mit Christa Robert und ihrem Lehrerkollegium der Mittelschule an. Auch die Lindauer Gymnasien waren mit den sechsten und siebten Klassen vertreten. Die Kinder der Grundschule Zech brachten erstaunliche Spendengelder zusammen. Die türkische Frauengruppe des islamischen Vereins spendete den Erlös des Kuchenverkaufs.

Zu verdanken sei der reibungslose Verlauf den vielen ehrenamtlichen Helfern der Friedensräume, den Integrationsbeiräten, den Stadtwerken, dem Stadtbus und dem Regionalbus Augsburg, die die Kinder kostenfrei auf die Insel beförderten, heeißt es in der Mitteilung weiter. Die Theaterleute des Stadttheaters bauten die Bühne im Park auf, und der Club Vaudeville sorgte für den richtigen Ton. Der Bauhof war hilfreich zur Stelle. Auch den Schirmherren Oberbürgermeister Gerhard Ecker, Pfarrer Oblinger, Pfarrer Heuss und Imam Dogru sowie dem Stadtrat Uli Gebhard, der am Lauf aktiv teilnahm, sagt das Team der Friedensräume einen herzlichen Dank für das Engagement. Der nächste Lauf ist für 2020 geplant.