Üben, üben, üben – Beim Fahrsicherheitstraining schwingen sich Senioren aufs E-Bike

Übung macht den Meister. Das gilt sowohl für das E-Bike-Fahren als auch für das fortgeschrittene Alter. Weil insbesondere immer mehr Senioren in E-Bikes die Möglichkeit sehen, ihre mobile Freiheit wieder zu erlangen, und gleichzeitig die Unfallzahlen von Jahr zu Jahr steigen, hat die Stadt Lindau zusammen mit der Verkehrswacht und dem Kreis-Seniorenbeirat im Rahmen des Modellprojekts „Radeln von acht bis 80“ ein Fahrsicherheitstraining angeboten. Acht Senioren aus dem ganzen Landkreis Lindau haben das Angebot wahrgenommen und haben drei Stunden lang geübt.

Üben, üben, üben und bremsen, bremsen, bremsen lautet die Devise an diesem Vormittag, an dem acht Senioren aus dem ganzen Landkreis auf dem Parkplatz des VHG das E-Bike-Fahren trainieren. Denn: „Wenn die Senioren sicherer sind, hoffen wir, dass sie auch sicherer fahren“, bringt Ulfried Müller, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Lindau, den Sinn und Zweck der Veranstaltung auf den Punkt.

Währenddessen ist das von AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern), GTL (Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau), Lokale Agenda 21 AK Verkehr und der Stadt Lindau geförderte Fahrsicherheitstraining schon in vollem Gange. Acht Senioren haben sich im dritten Anlauf der Aktion doch noch gefunden und drehen, angeführt von Verkehrserzieher Michael Martini, ihre Runden.

Aufgabe ist dabei in den verschiedenen Gängen, die ein E-Bike hergibt, im Kreis oder im Slalom zu fahren, ohne dabei zu bremsen, und so ein Gefühl für die Geschwindigkeit und die Kurven zu bekommen. Es geht darum, zu sehen, „wie schnell bin ich bei jeder Stufe“. Eine nicht wirklich einfache Übung, wie sich bei den höheren Gängen bald herausstellt. Der ein oder andere Teilnehmer verlässt freiwillig – oder auch unfreiwillig – den Kreis. „Das ging mir jetzt zu schnell, ich bin eher eine übervorsichtige Radlerin“, sagt eine Dame und lacht. Gleich startet sie den nächsten Versuch. Beim Anfahren übt sie gleichzeitig das Schalten. Denn auch das könne, wie Martini erklärt, zum Problem werden. Und zwar insbesondere beim Anfahren. Zu den beiden schweren Verkehrsunfällen mit E-Bikern in diesem Jahr sei es wohl deshalb gekommen, weil die Radler beim Anfahren an der Kreuzung vergessen hatten, herunterzuschalten. „Dadurch sind sie zu schnell los“, sagt Martini.

„Das wichtigste ist das Bremsen“, macht der Verkehrserzieher klar. „Das ist das, was wir beim normalen Radfahren nicht gewohnt sind. Es geht darum, dass ich gescheit bremsen kann.“ Auf abgestecktem Terrain mit eindeutigem Stoppkreuz üben die Senioren deshalb immer wieder das punktgenaue Bremsen. Auch das ist keine leichte Übung, doch nach und nach traut sich auch der vorsichtigste Radler, direkt auf dem Kreuz in die Bremsen zu treten.

Gefährlicher als ein Rad, aber oft unverzichtbar

Im theoretischen Teil hatte der Polizist bereits erläutert, dass die Unfallzahlen von E-Bike-Fahrern, insbesondere ab 60, von Jahr zu Jahr steigen. „Die Pedelecs sind ein bisschen gefährlicher als ein Fahrrad“, sagte er, weiß aber aus eigener Erfahrung auch um die Bedeutung des motorunterstützten Zweirads im fortgeschrittenen Alter: „Das Pedelec bedeutet ein Stück Freiheit, weil ich Orte erreichen kann, die ich mit dem normalen Rad nicht mehr erreichen kann.“

Das weiß auch Irmgard Schmid aus Wombrechts. Die 67-Jährige hat sich ihr E-Bike schon vor einigen Jahren und vor allem für den Urlaub gekauft. Auch deshalb, weil ihr das normale Radfahren aus gesundheitlichen Gründen schwerfällt, sie aber trotzdem nicht ganz auf den gesunden Sport verzichten will. Allerdings, so gibt sie zu, nutzt sie es wenig. „Ich weiß, dass ich mehr fahren müsste. Schon allein deswegen, damit sich die Anschaffung überhaupt lohnt.“ Und damit sie sich sicherer fühlt. Die theoretischen Dinge sind ihr bekannt, allein die Übung fehlt. Deshalb ist sie an diesem Tag beim Training. So wie auch Peter Csonka. Anders als Irmgard Schmid aus dem Oberen Landkreis fährt der Lindauer seit einem Jahr regelmäßig E-Bike. „Auch zum Einkaufen“, wie der 66-Jährige in Anspielung auf die eben erhaltene Lektion Martinis betont, wonach Einkaufstaschen auf keinen Fall an den Lenker gehören. Warum er dann bei dem Fahrsicherheitstraining mitmacht? Ganz einfach: „Man meint immer, man weiß alles, weil man schon immer Rad gefahren ist. Aber es ist wie beim Autofahren und man muss mitdenken.“