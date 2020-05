Österreichischer Polizist erzählt: Menschen an der Grenze abzuweisen war nicht leicht

Dass Deutschland, Österreich und die Schweiz Mitte März Grenzkontrollen eingeführt haben, ist für die Polizei eine besondere Herausforderung. Denn die Beamten waren seitdem rund um die Uhr im Dienst. Aus diesem Grund sind auch sie erleichtert, dass nun langsam Normalität zurückkehrt, wie die österreichische Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Ein Inspektor berichtet von den Emfpindungen der Kollegen während der Kontrollen.

Im Rahmen der rasch installierten Grenzüberwachung mussten die Beamten in Österreich im Schnitt etwa 60 Wochenarbeitsstunden und zahlreiche Nachtdienste leisten, heißt es in der Mitteilung. Trotz der hohen Stundenbelastung und der spärlichen Pausen sowie Erholungszeiten hätten sie ein hohes Maß an Motivation und Einsatzbereitschaft gezeigt, da jedem bewusst war, dass es sich um eine Ausnahmesituation handelt. „Der überwiegende Großteil der kontrollierten Personen, insbesondere der Grenzgänger, zeigte durchaus Verständnis für die Notwendigkeit der Grenzkontrollen. Dies äußerte sich darin, dass unseren Beamt(inn)en oftmals für unseren Einsatz gedankt wurde, sie mit kleinen kulinarischen Aufmerksamkeiten versorgt wurden oder dass einfach ein freundliches ,Bleiben Sie gesund! gewünscht wurde`“, schreibt die Polizei.

Abteilungsinspektor Wolfgang Salcher der Polizeiinspektion-Hohenems, welcher die Einteilung der eingesetzten Beamten an der Grenze zur Schweiz koordinierte, schilderte seine Empfindungen und die seiner Kollegen folgendermaßen: „Leider mussten wir, gewiss mit großem Herzbluten, vielen Menschen erläutern, dass der Grenzübertritt zum Zwecke des Besuchs ihrer Liebsten teilweise nicht möglich war. Gerade als Familienvater war es mir ein Anliegen, Verständnis für den Unmut, den wir quasi als Prellbock für die Enttäuschung der Menschen auszuhalten hatten, zu zeigen. Auch wir waren dann über die fortlaufenden Erleichterungen für Familienangehörige erfreut, da die Situation auch für uns keine leichte war, wenn wir in die enttäuschten Gesichter der Menschen blicken mussten, die nicht einreisen durften. Auch wenn wir in diesem langen Einsatz durchaus sowohl körperlich als auch seelisch einige Belastungen erdulden mussten, sind wir trotzdem dankbar darüber, dass wir, so wie viele andere Menschen auch, unseren kleinen Beitrag zu raschen Eindämmung der Pandemie leisten durften. Ich denke, dass das Verständnis und die Diszipliniertheit des überwiegenden Teils der Bevölkerung wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Einschränkungen so rasch Schritt für Schritt zurückgenommen werden können. Jeder von uns Polizisten der Grenzdienststelle freut sich jetzt darüber, dass er künftig wieder ,normalen Polizeidienst versehen darf!“