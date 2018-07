Österreichischer Handball-Vizemeister im Training

Mit den sportmedizinischen Tests am Olympiazentrum Vorarlberg in Dornbirn begann am Montag die Vorbereitungsphase für Alpla HC Hard. Die „Roten Teufel“ vom Bodensee starten Anfang September mit dem Auswärtsspiel in Krems in die neue Saison der Handball Liga Austria (HLA). Eine Woche davor steht der Supercup gegen den amtierenden Meister Margareten auf dem Programm. Bis dahin will der neue Alpla-Cheftrainer Klaus Gärtner (Bildmitte) dem Double-Gewinner und Vizemeister den letzten Schliff verpassen. Neben Gärtner stehen mit Theo Surblys, Manuel Schmid, Nejc Zmavc und Lukas Schweighofer (von links) vier Zugänge im Kader des sechsfachen HLA-Champions.