Internationaler Drogenring: Österreichische Polizei schnappt elf Kokain-Schmuggler

Österreichische Polizeibeamte haben in Vorarlberg einen Drogenring aufgedeckt, der Kokain gehandelt und geschmuggelt haben soll. Auch über deutsche Grenzen hinweg haben die elf Personen demnach Kokain geschmuggelt. Ein bosnisches Ehepaar ist nach Informationen des Landeskriminalamts hauptverantwortlich für die Machenschaften des Rings. Laut Bericht organisierten sie den Schmuggel von hochwertigem Kokain aus der Schweiz und Belgien nach Österreich. Dort wurde das Kokain zum Großteil gestreckt und weiterverkauft.

Beamte des Landeskriminalamtes und der Polizeiinspektion Bludenz haben den Handel durch umfangreiche Ermittlungen im Großraum Bludenz nachweisen können.

25 Kokainkonsumenten ermittelt

Die Ehefrau des Paares wohnt demnach mit dem gemeinsamen Kind im Bezirk Bludenz. Ihr Ehemann hielt sich laut Polizeibericht illegal in der Schweiz auf, da über ihn in Österreich bereits ein Aufenthaltsverbot erlassen worden ist. Er organisierte den Kokainhandel im Kilobereich von der Schweiz aus, während er von seiner Frau in Österreich unterstützt wurde.

Insgesamt elf Personen konnten die Beamten den Handel mit Kokain nachweisen, etwa 25 weitere Kokainkonsumenten wurden ermittelt. Aufgrund der Corona-Situation wurde das Kokain vorwiegend im privaten Bereich verkauft.

Von den elf Personen ist demnach ein Haupttäter flüchtig, zwei Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Feldkirch. Bei den elf Personen handelt es sich um drei bosnische Staatsangehörige (im Alter von 31 bis 47 Jahren), eine 31-jährige rumänische Staatsbürgerin, eine 33-jährige slowakische Staatsbürgerin und sechs österreichische Staatsbürger im Alter von 30 bis 52 Jahren.

Ein 47-jähriger Mann mit bosnischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen, weil er versucht hat, acht Kilogramm Kokain über die Grenze von Deutschland nach Österreich zu schmuggeln. Es handelte sich dabei laut Polizei um besonders hochwertiges Kokain. Die angeführte Menge sollte von Belgien nach Slowenien transportiert werden und entspricht nach Informationen der Polizei einem Wert von mindestens 250.000 Euro (Straßenverkaufspreis von etwa 800.000 Euro). Die Abnehmer wurden größtenteils schon bei der Behörde angezeigt.

Nach Abschluss der Ermittlungen sollen die Haupttäter demnächst von der Staatsanwaltschaft Feldkirch angeklagt werden.