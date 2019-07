Österreicher überschlägt sich im Kreisverkehr

In der Nacht auf Freitag gegen 0.50 Uhr hat ein 21-jähriger österreichischer Autofahrer die B 12 in Fahrtrichtung Lindau befahren. Er übersah eigenen Angaben nach den unbeleuchteten Kreisverkehr oberhalb des Schönbühl und fuhr ungebremst über die Erhöhung der Mittelinsel. Laut Polizeibericht überschlug sich das Fahrzeug und dadurch und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Glücklicherweise wurde weder der Fahrer noch einer seiner drei gleichaltrigen Mitfahrer verletzt. Am Kreisverkehr Entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.