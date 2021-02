Österreich verschärft Einreiseregeln: Was Pendler, Touristen, Familien und Durchreisende wissen müssen

Vorarlberger, Schweizer und Liechtensteiner, die zur Arbeit nach Lindau kommen, können sich an jedem Samstag im Testzentrum auf der Bösenreutiner Steig auf Corona testen lassen. Von 13.30 bis 15 Uhr kommen die Nachnamen mit den Buchstaben A bis J dran, zwischen 15.30 und 17 Uhr die Buchstaben K bis Z.

Wer noch Fragen zum Grenzverkehr hat, kann sich an das Landratsamt Lindau unter Telefon 08382/270248 wenden, per E-Mail an coronavirus@landkreis-lindau.de oder über die Hotline der Staatsregierung unter der Nummer 089/122220.

Das Einreseformular für Österreich gibt es unter www.formularservice.gv.at