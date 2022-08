Neue Regeln ab heute: Österreich schafft Corona-Quarantäne ab

Mitten in der sommerlichen Corona-Welle schafft Österreich die Quarantäne für Infizierte ab. „Wir machen jetzt Verkehrsbeschränkungen statt verpflichtender Quarantäne“, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in Wien. Die grundsätzliche Lockerung gilt ab 1. August. Auch Infizierte dürften nun weiter unterwegs sein, allerdings mit FFP2-Maske.

„Wer krank ist, bleibt zu Hause“, appellierte Rauch zugleich an die Bürger. Die Entscheidung sei gerade auch mit Blick auf die psychischen und sozialen Folgen der Corona-Krise gefallen, sagte Rauch. Weltweit hätten Ängste und Depressionen zugenommen. „Wir gehen einfach gut vorbereitet in eine neue Phase der Pandemie-Bekämpfung.“

Wir können die Pandemie nicht wegtesten, nicht wegimpfen und nicht wegabsondern.

Weiterhin gelte eine Meldepflicht, um einen Überblick über das Krankheitsgeschehen zu behalten.

Rauch verwies auf internationale Vorbilder wie Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Spanien und die Schweiz. Dort sei die Quarantäne ohne größere Folgen teils seit Monaten abgeschafft. Deutlich wie nie stellte die Regierung auch die Aussagekraft der Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern infrage. Eine genaue Analyse ergebe, dass nur etwa die Hälfte der entsprechenden Patienten als Hauptdiagnose Covid habe, sagte Katharina Reich, Expertin des Gesundheitsministeriums.

Zu den Verkehrsbeschränkungen zählt ein Betretungsverbot für infizierte Besucher in Krankenanstalten ebenso in Pflege-, Behinderten- und Kureinrichtungen. Wie aus dem der Nachrichtenagentur APA vorliegenden Entwurf weiter hervorgeht, dürfen aber infizierte Mitarbeiter an diesen Orten mit Maske weiter ihrem Job nachgehen. Im Freien und bei einem Mindestabstand von zwei Metern entfällt die Maskenpflicht.

Zum Schutz besonders gefährdeter Menschen wird die Risikogruppen-Verordnung bis Oktober befristet wieder in Kraft gesetzt, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sagte. Damit können Mitarbeiter freigestellt werden, die trotz Impfung schwere Verläufe zu befürchten haben oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt mit rund 650 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche über dem deutschen Wert. Im Vergleich zum Sommer des Vorjahres müssen aktuell wesentlich mehr Patienten in den Krankenhäusern betreut werden.

Die Regeln in Österreich im Überblick:

Ab dem 1. August 2022 werden positiv getestete Personen nicht mehr mittels Bescheid abgesondert, sondern generell in ihrem alltäglichen Leben gewissen Beschränkungen unterworfen. Im Fachjargon wird dafür der Begriff „Verkehrsbeschränkungen“ verwendet.

Positiv getestete Personen müssen bei Kontakt mit anderen Menschen durchgehend eine Maske tragen und gewisse Orte meiden. Als Maske im Sinne dieser Verordnung gilt eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard.

Positiv-Getestete dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten werden:

Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe

Krankenanstalten

Kuranstalten

Einrichtungen der Tagesstrukturen im Behindertenbereich und in der Altenbetreuung

Kindergärten, Kinderkrippen, Krabbelstuben

Primarschulen

sonstige Betreuungseinrichtungen für Kinder unter elf Jahren einschließlich solcher durch Tagesmütter bzw. -väter

Von diesen Betretungsverboten gibt es auch zahlreiche Ausnahmen, so dass beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der oben genannten Einrichtungen mit Maske arbeiten gehen dürfen, wenn sie keine Symptome haben. Auch Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, aber auch betreute Personen in Tagesstrukturen im Behindertenbereich und in der Altenbetreuung sind nicht vom Verbot umfasst.

Ebenso ist ein Besuch von positiv getesteten Personen im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen möglich und die Begleitung Minderjähriger in oben genannte Einrichtungen mit Maske möglich.

Positiv getestete Eltern können ihre nicht positiv getesteten Kinder daher mit Maske in die elementarpädagogische Einrichtung bzw. Primarstufe bringen. Kinder unter elf Jahren dürfen mit einem positiven Test nicht in die Einrichtung.

Ein Betretungsverbot für Arbeitsorte gilt zudem für Personen, denen es aus medizinischen Gründen (insbesondere einer Schwangerschaft) oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, durchgehend eine Maske zu tragen.

Mit den Änderungen können asymptomatisch positiv getestete Personen mit Maske arbeiten gehen. Kranke Personen befinden sich arbeitsrechtlich im Krankenstand und benötigen dementsprechend eine Krankmeldung.