Österreichern droht ab Montag ein Lockdown

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat dem von ihm bereits am Donnerstag angeregten Lockdown für Ungeimpfte einen konkreten Zeitplan verpasst. Wie der ORF und andere österreichische Medien berichten, wolle Schallenberg am Sonntag „grünes Licht“ für einen solchen Lockdown geben, sagte der Kanzler am Freitag bei einer Pressekonferenz zur „Blackout“-Übung in Innsbruck.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach sich in einer Pressekonferenz am Freitag klar für eine österreichweite Impfpflicht für Mitarbeiter in Gesundheitsberufen aus. In Oberösterreich und Salzburg gilt diese Impfplicht bereits ab Montag, über die restlichen Bundesländer soll am Sonntag entschieden werden.

Mückstein bestätigte zudem einen Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich und Salzburg ab Montag.

Davor würde es am Wochenende eine virtuelle Konferenz mit den Landeshauptleuten geben. Der Hauptausschusses des Nationalrats kommt am Sonntag zusammen.

Wie der ORF weiter schreibt, sei Schallenberg an einer bundeseinheitlichen Lösung interessiert.

Einmal mehr erteilte der Kanzler einem generellen Lockdown – also auch für Geimpfte und Genesene – eine klare Absage: Es müssten nämlich diejenigen geschützt werden, die sich auch selbst gegen das Virus durch eine Impfung geschützt hätten. Eine „Solidarität“ mit den Ungeimpften im Sinne eines Gangs in den Lockdown dürfe es nicht geben, so Schallenberg.

Seit Montag gilt 2G

Erst am Montag hatte die Regierung eine 2G-Regel für Lokale, Tourismus, Veranstaltungen und Sport eingeführt: Nur noch Geimpfte und von Covid-19 Genesene haben Zutritt. Außerdem ist seit Anfang November eine 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft, wonach Ungeimpfte regelmäßige negative Tests vorweisen müssen.

Diese zwei Maßnahmen haben zu einem starken Anstieg der Zahl der Erst- und Auffrischungsimpfungen in den vergangenen Tagen geführt. Allerdings steigen die Ansteckungszahlen weiter stark an. Am Freitag meldeten die Behörden knapp 11 800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stand bei rund 780. „Wir müssen die Schrauben nochmal enger ziehen“, sagte Schallenberg. Der Lockdown solle mit Stichproben kontrolliert werden, kündigte er an.