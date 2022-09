Ölfilm im Hafen und Brandalarm: Lindauer Feuerwehr eilt von Alarm zu Alarm

Feueralarm in der Jugendherberge, ein total verkohltes Essen und gleich zweimal binnen drei Tagen ein Ölfilm im Lindauer Hafen: Die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun.

Weil er den Rauchwarnmelder in einer Nachbarwohnung hörte, rief ein auf der Hinteren Insel arbeitender Handwerker die Feuerwehr. Mehrfach hatte der Mann vergeblich an der Wohnungstür im zweiten Stock geklingelt. Die Integrierte Leitstelle Allgäu alarmierte ein Großaufgebot an Rettungskräften. Die Löschzüge Hauptwache, West sowie die Löschgruppe Altstadt rückten aus.

Aufmerksamer Handwerker verhindert Schlimmeres

Aus der Wohnung qualmte es massiv. Da auch aufs Klingeln und Klopfen der Feuerwehr niemand reagierte, verschafften sich laut Pressemitteilung Einsatzkräfte des ersten Löschfahrzeugs über ein gekipptes Küchenfenster Zugang zur Wohnung.

Die Ursache für die starke Rauchentwicklung sei schnell gefunden gewesen: Essen war auf dem eingeschalteten Herd verbrannt. Die verkohlten und heißen Speisen wurden ins Freie gebracht und die Wohnung auf Menschen und Tiere abgesucht. Mit einem Hochleistungslüfter entrauchten die Feuerwehrleute den Einsatzort. Zudem untersuchten sie die Wohnung per Wärmebildkamera, um eventuelle Glutnester ausschließen zu können.

Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet. Da niemand zu Hause war, übergab die Feuerwehr die Wohnung nach Abschluss ihrer Arbeiten an die Polizei.

Bauarbeiten lösen Rauchmelder aus

Glimpflich ging am Montagmittag der Feuerwehreinsatz im Einkaufszentrum an der Kemptener Straße ab: Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Als die Feuerwehr anrückte, konnten die Einsatzkräfte jedoch weder Feuer noch Rauch feststellen – ein Rauchmelder im Untergeschoss hatte aufgrund von Handwerkerarbeiten ausgelöst. So konnten Feuerwehr und Polizei nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Bereits in der Nacht zum Freitag musste die Lindauer Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot in den Herbergsweg fahren: Dort hatte die Brandmeldeanlage der Jugendherberge Alarm gegeben. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt, heißt es in der Pressemitteilung. Der eingesetzte Trupp fand jedoch weder Rauch noch Feuer. Auch die Wärmebildkamera ergab keine Auffälligkeiten. Ein Rauchmelder hatte wohl „ohne erkennbaren Grund“ ausgelöst, schreibt die Feuerwehr.

Mehrfach Ölfilm im Lindauer Hafenbecken

Alle Hände voll zu tun hatten die Lindauer Feuerwehrmänner und -frauen jedoch am Wochenende am Lindauer Hafen: Dort schwamm mehrmals ein Ölfilm im Hafenbecken.

Beim ersten Mal war im Bereich des Stegs 5 eine Verunreinigung der Wasseroberfläche mitgeteilt worden. Die sei beim Eintreffen der Feuerwehr deutlich sichtbar gewesen. Die Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr sowohl von Land als auch von einem eingesetzten Mehrzweckboot aus abgebunden. Offenbar seien bei der Betankung eines Boots im Hafen einige Liter Treibstoff in den Bodensee gelangt.

An die gleiche Einsatzstelle mussten die Einsatzkräfte sowohl am Sonntagmittag als auch am Montagvormittag ausrücken: Erneut wurden dort Gewässerverunreinigungen gemeldet. Nach jeweils einer Stunde waren die Betriebsstoffe auf der betroffenen Wasserfläche abgebunden und die Einsätze abgeschlossen. Bei allen Einsätzen war neben dem Wasserwirtschaftsamt und dem Hafenmeister auch eine Streife der Lindauer Wasserschutzpolizei vor Ort.