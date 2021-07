Öl absichtlich ausgeschüttet: Feuerwehr verhindert Verschmutzung des Bodensees

Die Feuerwehr wurde am Montagabend gegen 19 Uhr zum Rickenbach gerufen. Dort lief Öl ins Wasser und drohte in den Bodensee zu fließen – die absichtliche Gefährdung des Bodensees konnte laut Lindauer Feuerwehr gerade so verhindert werden.

Laut einer Pressemitteilung seien die Einsatzkräfte am Montagabend von der Integrierten Leitstelle in Kempten alarmiert worden. Der Notfall: Zeugen hätten mitbekommen, dass kontinuierlich Öl aus einem Zulauf in den Rickenbach und weiter in Richtung Bodensee fließt. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter habe sich die Lage vor Ort bestätigt, so die Feuerwehr. Ein Ölfilm sei aus einem Kanal der Oberflächenentwässerung in den Rickenbach ausgetreten.

Ursache schnell gefunden

Nach eigener Aussage verlegte die Feuerwehr um die Eintrittsstelle sofort einen Ölschlängel und Ölvlies, um die Ausbreitung einzudämmen. Parallel dazu sicherten die Einsatzkräfte den Bodenseezufluss in der Eichwaldstraße. Zudem seien Ölsperren für den Einsatz vorbereitet worden. Die Einsatzkräfte stellten im gesamten Bachabschnitt zwischen Eintrittsstelle und Bodensee die Gewässerverunreinigung durch das Öl fest.

Nach einer knappen Stunde habe die Feuerwehr dann auch Ursache festgestellt. Unbekannte hatten auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Robert-Bosch-Straße Öl in den Kanaleinlauf gekippt. Dieses hatte sich im Schmutzfänger gesammelt und wurde durch den einsetzenden Regen kontinuierlich in die Kanalisation gespült. Die Feuerwehr entfernte den mit Öl gefüllten Schmutzfänger. So sei eine Gefährdung des Trinkwasserspeichers Bodensee durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert worden.