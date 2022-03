Ökumenischer Lindauer Frauenkreuzweg am Karfreitag

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Karfreitag, 15. April, wieder der traditionelle Ökumenische Lindauer Frauenkreuzweg statt. Seit 2006 gehen Frauen und Männer auf Lindaus Straßen den Weg, der den Kreuzweg Jesu mit der Geschichte der Stadt und der Gegenwart verbindet. „Friede – höher denn alle Vernunft (nach Phil 4,7)“ ist dieses Jahr der Titel. Der Frauenkreuzweg beginnt um 13 Uhr mit der ersten Station in der Peterskirche, Lindau Insel.

Damals wie heute gab/gibt es mutige Frauen und Männer, die sich nicht von der Gewalt abhalten lassen, für Frieden und Gerechtigkeit auf die Straßen zu gehen. „Solidarität mit diesen mutigen Menschen ist unter anderem ein Anliegen des Ökumenischen Frauenkreuzwegs 2022“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Verantwortung der Politik ist Thema der zweiten Station am alten Rathaus. In der Stephanskirche ist die dritte Station mit Gebeten zum Tod Jesu und der vielen Getöteten in der Ukraine. Ende des Kreuzwegs ist gegen 14.30 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen Claudia Ferber, Gertrud Fersch und Christiane Sauter-Pflomm. Frauenkreuzwegteam: Monika Bauer, Sabine Kaiser, Brigitte Kreiter und Hannelore Vogler.