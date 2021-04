Ökumenische Orgelmatineen starten wieder

Die Reihe der ökumenischen Orgelmatineen zur Marktzeit wird fortgesetzt am Samstag, 1. Mai, um 11 Uhr im Münster. Weitere Konzerte finden dann wöchentlich bis 25. September sowie in der Adventszeit abwechselnd in St. Stephan und dem Münster statt. Die Kantoren der Kirchen und zahlreiche Gastorganisten aus der Region werden an den Samstagen von 11 bis 11.30 Uhr spielen. Außerdem sind in St. Stephan in Lindau immer donnerstags um 20 Uhr etwa einstündige Orgelkonzerte zu hören. Ein genauer Überblick findet sich im Flyer, der in den Kirchen ausliegt.

Im Jahr 2017 hat die Unesco den Orgelbau und die Orgelmusik als immaterielles Kulturgut der Menschheit in ihre Liste aufgenommen. Nach der Violine 2020 wurde nun heuer die Orgel als Instrument des Jahres 2021 erwählt, viele Veranstaltungen zu diesem Ereignis sind landesweit geplant. Auch Lindau besitzt eine Orgelkulturlandschaft. Mit den vier Orgeln des Münsters, den zwei Orgeln in St.Stephan sowie der Orgel im Heilig Geist Hospital hat die Insel darüberhinaus sogar eine besondere Orgeldichte und Qualität, heißt es in der Ankündigung.

Nachdem die Orgel in der Kirche in erster Linie ein liturgisches Instrument ist, soll an diesen Terminen im Sinne von „Orgel und Wort“ eine Schriftlesung oder Gebet diese enge Verbindung in Erinnerung rufen. Beginnen wird am Samstag, 1. Mai, Nikolaus Schwärzler mit Werken von Lübeck, Bach und Choveaux im Münster. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden kommen der Kirchenmusik zugute.