ÖDP will im Kreistag wieder mindestens drei Mandate

Die Liste der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) für die Kreistagswahl steht. So gut wie einstimmig haben die Anwesenden in geheimer Abstimmung sowohl die aufgeführten Personen – 22 Männer und 15 Frauen – als auch die Reihenfolge für gut geheißen. Fritz Weithmann, Uta Reinholz (beide Lindau) und Günter Sattler (Weiler-Simmerberg) führen die Liste an.

Kreisvorsitzender Xaver Fichtl und Peter Borel, Schatzmeister der ÖDP Lindau, führten durch den Wahlabend im Gasthaus „Zum Löwen“ in Mellatz. Ziel der Partei sei es, die drei im Kreistag besetzten Mandate zu halten oder bestenfalls noch weitere Mandate hinzu zu gewinnen.

„Wir sind stolz auf das breite Spektrum der auf der Liste stehenden Personen und deren großes Engagement“, sagte Peter Borel nach der offiziellen Bestätigung der Liste. Bislang stellt die ÖDP drei Kreisräte. An der Spitze der Liste für die Wahl im März 2020 steht Fritz Weithmann aus Lindau. Der Oberstudienrat an der Berufsschule Lindau möchte „durch nachhaltige Projekte dem Klimakollaps entgegenwirken“, sagte er. Als Natur- und Energiebeauftragter steht Weithmann im Austausch mit zahlreichen Schulen. Seit 2002 ist er Mitglied der ÖDP.

Kreisrätin Uta Reinholz hält den zweiten Platz auf der Liste. Ihr sei es ein Anliegen, dass Senioren so gut wie möglich ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden gestalten können. Weiterhin hat sie vor, ein Integrationsprojekt zu unterstützen, damit Geflüchtete besser aufgenommen und begleitet werden können. Auch als Rentnerin arbeitet die gelernte Altenpflegerin noch in einem ambulanten Hospiz. Im Kreistag möchte sie, so gut es geht, „am Ball bleiben, ehe das ein reiner Männerkreis wird“, sagte Reinholz in Bezug auf die niedrige Frauenquote im Kreisrat.

Günter Sattler hat seit der Abspaltung der ÖDP von den Grünen stets erstere gewählt, erzählte er. Zwar war er bisher noch kein Mitglied der Partei, sei aber bereit, dies nun zu werden. Selbst beruflich im sozialen Bereich tätig, „schlägt mein Herz für Soziales und Familien“, sagte Sattler, der auf Platz drei der Liste steht.

Alle Anwesenden, die auch auf der Liste stehen, hatten an diesem Abend noch die Gelegenheit, sich vorzustellen, ihre Schwerpunkte zu definieren und aufzuzeigen, wo sich ihre Stärken befinden. Peter Borel und Xaver Fichtl haben diejenigen, die an dem Abend nicht anwesend waren, in einer kurzen Vita näher gebracht.

Sie wollen in den Kreistag: Fritz Weithmann (Lindau), Uta Reinholz (Lindau), Günter Sattler (Weiler-Simmerberg), Susanne Behrendt (Lindau), Xaver Fichtl (Lindau), Renate Schmid (Lindau), Andreas Zeh (Lindau), Irene Heß (Lindau), Karl Berchtold (Lindau), Andreas Duttler (Oberreute), Susanne Lescher-Zeh (Lindau), Christian Müller (Lindau), Rosemarie Nenning-Rupp (Scheidegg), Rainer Behrendt (Lindau), Claudia Bettrich (Grünenbach), Peter Borel (Lindau), Elvira Floegel (Lindau), Elmar Anzenbacher (Lindau), Dr. Klaus Gutser (Lindenberg), Helene Berchtold (Lindau), Werner Nenning (Scheidegg), Rosemarie Müller (Lindau), Alfred Kresser (Scheidegg), Markus Gampl (Weiler-Simmerberg), Nadia Nenning (Scheidegg), Herbert Bube (Lindau), Dr. Karl Steudel (Lindau), Wolfgang Kerker (Wasserburg), Lioba Pagel (Weißensberg), Hans Meyer (Lindau), Rudolf Seitz (Grünenbach), Berthold Finkous (Lindau), Ulrike König-Nenning (Scheidegg), Ottmar Bettrich (Grünenbach), Sabine Fichtl (Lindau), Melitta Borel (Lindau), Leo Kohler (Stiefenhofen).