ÖDP nominiert Natterer-Babych für Bundestagswahl

Die ÖDP-Kreisverbände Oberallgäu und Lindau haben Franz Josef Natterer-Babych zu ihrem Direktkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Herbst nominiert. Darüber informiert die Partei in einer Pressemitteilung. Natterer-Babych tritt damit im Wahlkreis 256 Oberallgäu an, der auch den Landkreis Lindau umfasst.

Der 45-Jährige unterrichtet an der Fachschule für Technik der Technikerschule Allgäu mit Schwerpunkten Automatisierungs- und Steuerungstechnik. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Neben der Politik – er ist Stadtratsmitglied in Kempten und kandidierte zuletzt für den Posten als Oberbürgermeister – engagiert er sich kirchlich und in der Blasmusik.

Für seine Kandidatur nennt Natterer-Babych mehrere Schwerpunkte. Dazu gehören ein „naturverträglicher Ausbau der B 12“, die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs und die Elektrifizierung auch der Allgäu-Bahn von Lindau über Kempten nach München sowie der Ausbau regenerativer Energien zusammen mit effizienten ökologischen Speichertechniken. Besonders am Herzen liege Natterer-Babych eine familiengeführte bäuerliche Landwirtschaft, aus der er selbst stammt: „Die Allgäuer Landwirte haben sich mit Leib und Seele der ökologischen Landwirtschaft verschrieben“, so die Pressemitteilung. Das zeige die überdurchschnittlich hohe Zahl an Bio-Betrieben in der Region.

Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatte die ÖDP im Wahlkreis Oberallgäu-Lindau 2233 Erststimmen erhalten, was rund 1,3 Prozent entspricht. Bei den 1607 Zweitstimmen lag der Anteil der ÖDP-Wähler unter ein Prozent.