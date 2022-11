ÖDP im Kreis stellt sich für die Landtagswahl auf

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Kreisverbände Oberallgäu/Kempten und Lindau, hat ihre Landtags- und Bezirkstagskandidaten im Stimmkreis 710 Lindau, Sonthofen aufgestellt. Jeweils einstimmig wurden Michael Finger, Oberstdorf, als Direktkandidat für den Landtag, und Benedikt Berger, Oberstaufen, für den Bezirkstag nominiert. Für die Wahlkreislisten wurden Christiane Norff (Landtag) und Peter Borel (Bezirk) aus Lindau vorgeschlagen, heißt es in einem Bericht der Partei.

Die Stimmkreisversammlung fand in Oberstaufen statt, in der Mitte des Stimmkreises 710, welcher den Landkreis Lindau und den südlichen Teil des Kreises Oberallgäu umfasst. Michael Hofer, Vorsitzender des ÖDP-Kreisverbandes Oberallgäu/Kempten, hat in Absprache mit den Lindauer Vorsitzenden Susanne und Andreas Zeh zur Nominierungsversammlung eingeladen sowie die Sitzungsleitung übernommen.

Michael Finger, ehemals im Kreistag Oberallgäu, jetzt Gemeinderat in Oberstdorf, formulierte in seiner Vorstellung das Ziel, Politik zu machen, von welcher die Heimat, die Region und das Land profitieren. So habe er – auch als Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Oberstdorf - mit seiner direkten Art schon viele Themen in den Kommunalparlamenten anstoßen können. Neben seinem Schwerpunkt Umwelt befasst er sich unter anderem mit den Themen Mobilfunk und Landwirtschaft; hier ist er bei der AbL (Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft) aktiv.

Für die Direktkandidatur für den Bezirkstag konnte Benedikt Berger gewonnen werden. Berger ist Bergbauer und bewirtschaftet mit seiner Familie einen Bioland-Hof mit Gästevermietung, ist Kreisrat im Landkreis Oberallgäu und in Ehrenämtern engagiert. Die Allgäuer Heimat und der Erhalt der Ökosysteme liegen ihm sehr am Herzen.

Christiane Norff, Stadträtin in Lindau, war kurzfristig verhindert. Deshalb übernahmen die Lindauer ihre Vorstellung: Christiane Norff ist als Schuldnerberaterin in der Sozialberatung tätig und kennt die wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich viele Menschen in Bayern jetzt und in den nächsten Jahren stellen müssen. Christiane Norff engagiert sich kommunalpolitisch besonders in sozialen Fragestellungen und bei Bürgerbeteiligungsprojekten, wie Losland und Urban Gardening in Lindau.

Peter Borel liegt die Zukunft seiner Enkel am Herzen. Deshalb engagiert er sich in der ÖDP. Wie gehen wir mit unseren Lebensgrundlagen um? Wie gehen wir miteinander um? Fragen, die ihn bewegen, so Borel.

Gemeinsam wollen die Kandidaten dafür kämpfen, dass die ÖDP ihr Mandat beim Bezirkstag behält oder ausbauen kann und dass die ÖDP erstmals in den Landtag einzieht.