Streik: In Vorarlberg fallen alle Züge aus - auch Grenzverkehr betroffen

In Vorarlberg stehen am Montag, 28. November, alle Züge still. Auch der grenzüberschreitende Bahnverkehr ist betroffen, wie die Österreichische Bundesbahn (ÖBB schreibt).

Grund für den Ausfall der Züge ist ein österreichweiter, ganztägiger Streik der Eisenbahner wegen gescheiterter Tarifverhandlungen. Aus Kapazitätsgründen wird es keinen Schienenersatzverkehr geben können (Ausnahme Montafon), Busse verkehren planmäßig, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsverbunds Vorarlberg.

Laut ÖBB kann es beim grenzüberschreitenden Bahnverkehr bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet- und EuroNight-Verbindungen kommen

Fragen der Fahrgäste

Bei Fragen steht die ÖBB-Hotline täglich zwischen 6 Uhr und 21 Uhr unter der Nummer 05 1717 zur Verfügung. Das VMOBIL Center ist am Montag, 28. November, bereits ab 6 Uhr am Morgen besetzt und unter +43 5522 83951 erreichbar.