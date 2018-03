Ärztin spricht über Beatmungstherapie

Die Deutsche Sauerstoff- und Beatmungsliga LOT bietet am Samstag und Sonntag in der RadInsel auf der Lindauer Insel, Dammsteggasse 4, eine kostenfreie Schulung für COPD-Patienten an. Betroffene können sich austauschen und sich über die Langzeitsauerstoff-Beatmungstherapie informieren.

Am Samstag, 24. Februar, und am Sonntag, 25. Februar, jeweils ab 14 Uhr, hält Dr. Adelheid Bisping-Arnold, Fachärztin für innere Medizin und Pneumologie, einen Vortrag über „Grundlagen und Therapie: Wie kann ich meine Lebensqualität erhalten“.

Am Samstag geht es von 14.30 bis 15.30 Uhr um die Frage: Was ist COPD und wie funktioniert die Atmung? Von 15.45 bis 16.45 Uhr schließen sich Untersuchungen beim Lungenfacharzt an.

Am Sonntag erläutert die Referentin von 14.30 bis 15.30 Uhr die Therapie bei Lungenerkrankungen und stellt von 15.45 bis 16.45 Uhr die jeweiligen Medikamente für die Behandlung vor. Zwischen den jeweiligen Themenblöcken gibt es eine kleine Stärkung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es besteht laut Veranstalter auch die Möglichkeit, nur an einem Tag teilzunehmen. Interessierte, COPD-Patienten und Angehörige sind willkommen.