Älterer Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Zu einem Unfall ist es am Mittwochnachmittag in der Holdereggenstraße gekommen. Ein älterer Herr fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg, obwohl dies für Erwachsene verboten ist. Zudem übersah der Mann dort offensichtlich eine Fußgängerin. Mit dem Fahrradlenker stieß der Mann an die 46-Jährige, so dass die Frau sich leichte Verletzungen zuzog. Doch der Radfahrer kümmerte sich nicht um den Vorfall und fuhr einfach weiter. Der Mann ist ungefähr 70 bis 75 Jahre alt, Brillenträger und hatte eine rote Mütze auf. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Wer Hinweise zu dem Radfahrer geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 910-0 melden.