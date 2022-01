Tunesier landen im Gefängnis statt in Frankreich

Die die Bundespolizei hat am Samstag zwei tunesische Staatsbürger in Zurückweisungshaft gebracht, die sie zuvor in Lindau aufgegriffen hatte. Die beiden Männer hatten am Freitag versucht, ohne gültige Reisedokumente mit einem Zug nach Deutschland einzureisen. Die in Österreich als Asylbewerber registrierten 21-Jährigen wollten nach Frankreich weiterreisen, heißt es im Polizeibericht.

Eine Streife der Lindauer Bundespolizei kontrollierte am Bahnhof Lindau-Reutin zwei tunesische Staatsangehörige als Fahrgäste eines Railjets aus Wien. Die beiden 21-Jährigen konnten zur Einreisekontrolle lediglich ihre österreichischen Asylverfahrenskarten und ihre Bahntickets nach Stuttgart vorlegen. Über gültige Reisepässe sowie Aufenthaltstitel verfügten die Männer laut Polizei nicht. Die Bundespolizisten recherchierten, dass die jungen Männer erst vor wenigen Tagen in Österreich als Asylbewerber registriert worden waren.

Unterwegs zu Verwandten

Die Tunesier gaben an, sich aus bereits aus ihrem Heimatdorf zu kennen. Sie seien auf dem Weg nach Frankreich, wo Verwandte von ihnen leben. „Angeblich hatten sich die Nordafrikaner bereits in Serbien ihrer Pässe entledigt“, schreibt die Polizei.

Die Beamten zeigten die beiden Asylbewerber wegen Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise an. Da die Männer auch keinen 3G-Nachweis erbringen konnten, der für den Grenzübertritt sowie die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel notwendigen gewesen wäre, informierten die Polizisten Landratsamt Lindau, das für die Bearbeitung dieser Ordnungswidrigkeiten zuständig ist.

Die Bundespolizisten führten die Beschuldigten am Samstagvormittag dem Haftrichter vor und lieferten sie anschließend in Zurückweisungshaft in die Abschiebehafteinrichtung Hof ein, teilt die Polizei mit.