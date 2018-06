Zechs Erste holt einen Punkt

Beim Aufsteiger Sindelfingen hat die Zecher erste Mannschaft in der Tischtennis-Verbandsstaffel ein 8:8 erreicht. Zech musste auf die Nummer zwei, Constantin Richter, verzichten. Das Team verstärkte Abwehr-Ass Rolf Martin. In den Doppeln konnten Reisch/Rupflin den ersten Sieg für die Zecher verbuchen.

Überraschend schlugen Pudlo/Ammann das Einserdoppel der Gastgeber. Martin/Hermann mussten sich in vier Sätzen geschlagen geben. In den Einzeln spielte Rupflin zunächst stark auf, verlor allerdings etwas den Faden und musste seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Reisch unterlag am Nebentisch etwas unglücklich mit 1:3. Die Mitte machte es besser. Pudlo konnte sein Spiel souverän mit 3:1 gewinnen, Ammann erkämpfte in der Verlängerung im Entscheidungssatz den Sieg. Im hinteren Paarkreuz musste sich Martin klar mit 0:3 geschlagen geben. Hermann konnte sich im Entscheidungssatz nicht durchsetzen und verlor knapp mit 2:3. In der zweiten Runde konnte das vordere Paarkreuz punkten. Reisch gewann im Spitzenduell mit 3:1, ebenso wie Rupflin, der seinen Gegner in vier Sätzen bezwang.

Die Mitte hatte dieses Mal das Nachsehen. Pudlo verlor allerdings knapp mit 2:3. Ammann musste sich klar mit 0:3 geschlagen geben. Hermann konnte sein Spiel mit 3:1 gewinnen, während Martin unglücklich im Endscheidungssatz mit 2:3 verlor.

Im Schlussdoppel wurde die Spielzeit komplett ausgenutzt und ein nervenaufreibendes Spiel entstand. Am Ende siegte das Zecher Einserdoppel mit 3:2. Beibe Mannschaften trennten sich sich 8:8 unentschieden. (br)