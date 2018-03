TSG-Zweite holt einen Punkt gegen den Ligafavoriten

Einen glänzenden Start in die Rückrunde hatte die zweite Tischtennismannschaft der TSG Lindau-Zech. Klarer Favorit für die Landesliga-Begegnung war der potentielle Aufstiegskandidat aus Margrethausen. Unterm Strich stand es 8:8-Unentschieden, womit die TSG nach dem Wochenende Tabellenfünfter bleibt.

Bereits der Verlauf der Eingangdoppel verlief laut Vereinsbericht nicht nur aus Zecher Sicht überraschend. Uli Kunstmann mit Rolf Marin siegten genauso 3:0 wie Reinhard Hengge mit Gerhard Meister. Sven Meier mit Björn Patzer mussten sich in Satz eins und zwei mit 10:12 geschlagen geben und verloren schließlich mit 3:1. Doch auch hier schnupperte man an einem Sieg.

In der Folge konnten Uli Kunstmann und Hengge den Schwung aus den Doppeln nicht mit in die Einzel nehmen und mussten beide eine 0:3-Niederlage einstecken. Martin glich allerdings kurz darauf wieder aus. Meier, aufgrund einer Verletzung nicht hundert Prozent fit, ließ danach die Führung der Gästemannschaft zu.

Erneut in Führung ging die TSG durch Siege von Meister und Patzer. Letzterer überraschte bei seinem 3:2-Sieg gegen einen äußerst stark eingeschätzten Gegner. Uli Kunstmann setzte sich nach Kräften gegen die Nummer eins der Gäste zur Wehr, kam jedoch über ein 1:3 nicht hinaus. Reinhard Hengge fand zwar an der Nebenplatte nach eigener Einschätzung nie wirklich zu seinem Spiel. Doch gelang es ihm irgendwie am Ende doch, als Sieger von der Platte zu gehen.

Auch im mittleren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt. Diesmal hatte Rolf Martin das Nachsehen. Sven Meier spielte eine ausgesprochen starke Partie und siegte in vier Sätzen. Bei seinem zweiten Einsatz musste Gerhard Meister die Stärke seines Gegenübers anerkennen. Doch sah es zu diesem Zeitpunkt noch gut für die Lindauer aus.

Björn Patzer spielte zwar äußerst nervös und musste bei jedem Seitenwechsel den Angstschweiß von der Stirn tupfen. Trotz 2:0-Führung nach ließ die Nervosität nicht nach. Doch konnte der Lindauer Spieler letztendlich auf eine 8:7-Heimführung für die TSG stellen.

Zeitgleich führte das Lindauer Schlussdoppel bereits mit 2:0. Allerdings war das Duo der Gäste ein absoluter Killer von Defensivdoppeln und setzte nach drei Stunden den Schlusspunkt zum 8:8-Unentschieden.