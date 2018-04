TSG-Dritte holt 9:5-Heimsieg

In der Tischtennis-Kreisliga B (Allgäu) hat die TSG Lindau-Zech III am vergangenen Samstag zu Hause gegen Tabellenführer SV Beuren mit 9:5 gewonnen. Laut Vereinsbericht fehlte auf Lindauer Seite Tobias Hotz, der sich zuletzt in ausgezeichneter Form befand. Doch auch die Gäste konnten nicht in Bestbesetzung antreten, sodass beide Teams mit den selben Voraussetzungen in diese Partie gingen.

Schon in der Vorrunde, als man gegen den Herbstmeister aus Beuren nur knapp unterlag, hatten die Zecher den Eindruck, dass dieses Team zu bezwingen ist. Das wollten sie diesmal beweisen, dachten sich hierzu einen neue taktische Variante aus und stellten die Doppel etwas um. So sollte das Zweierdoppel geopfert werden und das neu formierte Doppel Horst Lischinski/Wolfgang Rupflin gegen das dritte Doppel der Allgäuer sicher punkten.

Dieser Schachzug ging jedoch beinahe daneben, da sich Zech lediglicjh äußerst knapp mit 12:10 im dritten Satz durchsetze. Sunny Goraya/Andreas Rupflin spielten gut mit, konnten allerdings das Spitzendoppel der Beurer nicht gefährden. Björn Patzer/Bernhard Radlinger gewannen wie gewohnt ohne ernste Probleme ihr Auftaktdoppel. Björn Patzer gewann anschließend sein erstes Einzel klar in drei Sätzen. Sunny Goraya merkte man seinen Trainingsrückstand an. Er konnte die Nummer eins der Gäste nicht in Verlegenheit bringen. Unglücklich agierte Host Lischinski: Er konnte einen Zweisatzrückstand aufholen, unterlag dann jedoch im entscheidenden fünften Durchgang mit 10:12.

Bernhard Radlinger präsentierte sich in guter Spiellaune und bezwang seinen Gegner klar in drei Sätzen. Nicht ganz fit fühlte sich Wolfgang Rupflin, dennoch gewann er seine Partie mit 3:1 und erhöhte auf 5:3 für die Lindauer, bevor Andreas Rupflin den SV Beuren zur Halbzeit der Begegnung nochmal auf einen Punkt herankommen ließ.

Im zweiten Durchgang konnten sich die TSG etwas absetzen. Im vorderen Paarkreuz setzten sich Patzer und Goraya durch und erhöhten auf 7:4. Nachdem Lischinski seine zweite Partie erneut im Entscheidungssatz abgeben musste, sicherte Radlinger mit seinem zweiten Einzelerfolg schon einmal das Unentschieden gegen den Tabellenführer. Wolfgang Rupflin machte es dann noch einmal spannend: In einer dramatischen Partie setzte er sich mit 11:8 im fünften Satz durch und sicherte den Zechern den verdienten 9:5-Sieg.

Der SV Beuren musste damit die Führung an den punktgleichen TSV Opfenbach abgeben. Der Vorsprung auf den sechsten Tabellenrang beträgt ein winziger Punkt, die TSG Lindau-Zech liegt nun auf Platz fünf. Zum Relegationsplatz um den Klassenerhalt klafft eine riesige Lücke von vier Zählern.