TSG-Damen starten in neue Tischtennissaison

Am kommenden Samstag, 26. September, beginnt auch für Zechs Tischtennisdamen die Saison 2015/2016. Nachdem sie den Klassenerhalt in der Landesliga gerade noch so erreicht hatten, wird es für die TSG nicht leichter. Die zweite TSG-Herrenmannschaft spielt ebenfalls am Wochenende.

Personell gab es bei den Zecher Damen keine Änderung, weswegen auch diesmal der Klassenerhalt das Saisonziel sein. Die neue Runde beginnen sie zu Hause und empfangen um 19 Uhr den TSV Laupheim in der Zecher Schulturnhalle. Die Gäste beendeten die vergangene Spielrunde in der unteren Tabellenhälfte und zählen somit nicht zu den Topteams. Allerdings waren sie für die Lindauerinnen eine Nummer zu groß und gewannen beide Spiele der Vorsaison. Wobei die Zecherinnen in der vergangenen Rückrunde einige gute Ergebnisse aufwiesen und somit am Samstag motiviert in die Partie gehen.

Das zweite Herrenteam der TSG Lindau-Zech hat den Saisonauftakt am vergangenen Wochenende beim 7:9 gegen die TSG Leutkirch verpatzt. Am Samstag empfangen die Inselstädter, ebenfalls um 19 Uhr, den SSV Kau, der auch sein erstes Saisonspiel verlor. Die Gäste beendeten die vergangen Runde in der Tischtennis-Bezirksklasse auf einem Mittelfeldplatz. So hoffen die Zecher, mit etwas mehr Glück als vor einer Woche auf den ersten Sieg.