TSG behält im Schlussdoppel die Nerven

Bei ihrem zweiten Spiel in der Tischtennis-Bezirksklasse hat die zweite Mannschaft der TSG Lindau-Zech bei der TSG Leutkirch II mit 9:7 gewonnen. Man hätte vermuten können, dass der Sieg in der vorherigen Woche der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben hätte. Das bekam man aber nur bei zwei Spielern tatsächlich zu sehen. „Men of the match“ waren Uli Kunstmann und Rolf Martin. Sie holten die maximale Ausbeute aus ihren Spielen. Im Eingangsdoppel siegten sie sicher mit 3:1. Ihre vier Einzel waren niemals gefährdet und auch im Schlussdoppel überzeugten sie mit 3:1. Durchwachsen war die Leistung im mittleren Paarkreuz. Günther Martin und Gerhard Meister siegten sicher gegen den Leutkircher Thomas Weimer. Gegen Thomas Motz fanden beide nicht wirklich ein Rezept.

Nicht zuletzt auch deswegen, weil Reinhard Hengge und Mathias Hotz teilweise eine desaströse Vorstellung boten. Reinhard Hengge verzweifelte bereits an einfachen Schupfbällen seines Gegenübers. Hier deutete sich schnell an, dass er Schwierigkeiten haben würde, gegen den Ersatzmann zu punkten. Mathias Hotz erging es am Nebentisch nicht besser. Zu unsicher spielte er bei seinem ersten Einsatz gegen den Routinier Peter Lath und auch im zweiten Spiel gegen Christian Motz. Reinhard Hengge hatte das Glück im zweiten Spiel aufeinen Abwehrspieler zu treffen. Das langsame Spiel seines Gegenübers behagte ihm besser. Damit war er zu einer Leistungssteigerung fähig, die der TSG einen knappen 9:7-Erfolg sicherte.

Wie bereits in den vergangenen Partien gegen TC 46 Lindenberg konnte die „Dritte“ der TSG Lindau-Zech in der Kreisklasse A erneut nicht in Bestbesetzung antreten und verlor gegen den TC Lindenberg mit 6:9. Diesmal fehlten gegen den Tabellenletzten der Kreisklasse A Spitzenspieler Björn Patzer und Wolfgang Rupflin. Ein dennoch möglicher Punktgewinn wurde bereits in den Eingangsdoppeln vergeben. Alle drei Partien gingen an die Allgäuer. Davon wurden zwei unnötig abgegeben. In den Einzeln verlief die Partie dann relativ ausgeglichen. Horst Lischinski konnte im vorderen Paarkreuz einmal punkten, während Bernhard Radlinger sehr unglücklich leer ausging. In der Mitte gewann Tobias Hotz beide Spiele und auch Jugendersatzspieler Marc Fuchs konnte einmal punkten. Leider entschied im hinteren Paarkreuz nur Daniel Kohlheim eine Partie für sich. Andreas Rupflin merkte man den Trainingsrückstand an und so schaffte er es nicht, das Lindauer Team ins Schlussdoppel zu retten. So musste sich die TSG Zech mit 6:9 Punkten erneut knapp gegen Lindenberg geschlagen geben,. (br)