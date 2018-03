Tischtennisteam der TSG Zech müssen auswärts ran

An diesem Wochenende bleibt die Mehrzweckhalle in der Leiblachstraße geschlossen. Dennoch sind zwei Tischtennisteams der TSG Lindau-Zech am Samstag im Einsatz, wie die Tischtennisabteilung mitteilt.

Bereits am frühen Nachmittag muss die dritte TSG-Mannschaft beim TTF 81 Schomburg antreten. In der Kreisliga B geht es derzeit sehr spannend zu. An der Spitze stehen, mit jeweils 14:8 Punkten der TSV Opfenbach und der SV Beuren, den die Zecher vor 14 Tagen mit 9:5 bezwangen. Es folgen vier Teams mit jeweils 13:9 Punkten, darunter die drittplatzierten Schomburger und die an fünfter Stelle liegenden Lindauer. Doch auch auf die Abstiegsplätze ist der Abstand mit vier Punkten nur gering. In der Vorrunde konnten sich die Zecher knapp mit 9:7 durchsetzen. Auch am Samstag wollen sie versuchen, wieder zu punkten.

Die TSG-Zweite spielt am Samstagabend beim TSV Laupheim. Zwar sind die Gastgeber zur Zeit am Tabellenende der Landesklasse angesiedelt. Doch fehlen bei der TSG Lindau-Zech gleich zwei Stammspieler, wesegen zwei Spieler des dritten Teams am Abend nochmals an die Platten. Als Tabellenfünfte sind die Lindauer eigentlich favorisiert. Allerdings ist es auch gegen vermeintlich schwächere Mannschaften nicht leicht zu gewinnen – schon gar nicht, wenn man nicht in Bestbesetzung antreten kann. In der Vorrunde gewannen die Zecher mit 9:1. Nach dem 8:8-Unentschieden vor einer Woche gegen den Aufstiegskandidaten Tailfingen-Margrethausen (LZ berichtete) geht das TSG-Team von Kapitän Rolf Martin hoch motiviert in diese Begegnung.