Tischtennisspieler der TSG spielen stark

Am vergangenen Samstag hat das Tischtennisturnier des TTC Kottspiel statt, das dieses Jahr ganz im Zeichen der Radio7 Drachenkinder stand (alle Erlöse kommen dieser Initiative zu Gute). Unter den teilnehmenden Mannschaften waren auch zwei Mannschaften der TSG Lindau-Zech. Eine Mannschaft bestand aus zwei Herren und einer Dame. So ergab sich folgende Konstellation: Thomas Brüchle und Frank Elseberg spielten mit Sarah Kainz (TTC Altach) und Daniel Ammann spielte mit Elias Sanin (SC Siegertshofen) und Janine Hafner (SV Amtzell).

In zwei sehr starken Vorrundengruppen hatten sich beide Teams gegen jeweils vier andere Mannschaften zu bewähren. Während sich die Mannschaft um Brüchle und Elseberg, vor allem auch dank Sarah Kainz in ihrer Gruppe souverän durchsetzte, kämpften Daniel Ammann und seine Mitstreiter um jeden Punkt. In nahezu jedem Spiel ergaben sich Chancen, doch letztendlich reichte es leider nur zu einem Sieg gegen den TV Unterkochen.

Unnötige Niederlage

Im Halbfinale traf das Trio Kainz/Brüchle/Elseberg nun auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe – die als Satteldorf gemeldete Mannschaft, bestehend aus Marcel Schaal (Plüderhausen), Christian Hellenschmidt (SpVgg Gröningen Satteldorf) und Verena Wetzel (VFR Altenmünster). Das anfängliche Mixed wurde wider die Erwartungen etwas unnötig verloren.

Danach kämpfte sich Elseberg ins Spiel und siegte nach Satzrückstand mit 3:1. Auch Sarah Kainz gewann ihr stets knappes Spiel. Zwischenstand 2:1. Im Doppel spielten Elseberg/Brüchle teilweise fantastisches Tischtennis, mussten sich dann aber den ebenfalls gut aufspielenden Gegnern und deren Glück etwas unglücklich geschlagen geben. Im nun entscheidenden Einzel fand Brüchle gegen Schaal in seinem ersten Einzel des Tages leider nicht die nötige Spannung und unterlag letztendlich deutlich. Im Spiel um Platz drei ging es schließlich gegen die aus Vorrunde bereits bekannten Maikel Sauer (ESV Weil), Nick Westendorf (TTC Gnadental) und Ronja Mödinger (DJK Sportbund Stuttgart). Nach den knappen Halbfinals für beide Mannschaften fehlte allen sechs Akteuren etwas die Spannung. In allen drei Partien konnten Kainz/Elseberg/Brüchle dies aber scheinbar besser kompensieren und gewannen mit 3:0. Somit steht ein letztendlich starker dritter Platz in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld zu Buche. (brü)