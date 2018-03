Tischtennis: TSG-Zweite trifft auf Warthausen

In der Zecher Mehrzweckhalle empfängt am Samstagabend um 19 Uhr die zweite Tischtennismannschaft der TSG den TSV Warthausen zur Landesklassenpartie. Nach dem 9:5-Sieg gegen Bergatreute am Donnerstag liegen die Zecher nun zwei Punkte vor dem Relegationsplatz um den Klassenerhalt. Eben genau auf diesem liegen die heutigen Gäste.

Im Kampf gegen den Abstieg ist dies eine sehr wichtige Partie, denn Siege gegen einen direkten Konkurrenten sind doppelt so wichtig. Doch auch der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur zwei Zähler. In der Vorrunde gewannen die Lindauer in Warthausen 9:2.