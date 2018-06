Tischtennis: TSG-„Zweite“ bleibt vorne dran

Die zweite Tischtennismannschaft der TSG Lindau-Zech hat am Wochenende in der Bezirksklasse einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Gegen den drittplatzierten SV Deuchelried siegte Zech mit 9:3.

Bereits in den Doppeln überzeugten die Zecher und gingen durch Siege von Uli Kunstmann/Rolf Martin und Günther Martin/Sven Meier 2:1 in Führung. Gerhard Meister/Reinhard Hengge unterlagen dafür. Die ins vordere Paarkreuz aufgerückten Deuchelrieder Peter Fuchs und Mathias Gruber machten es Uli Kunstmann und Rolf Martin in den folgenden Einzeln nicht leicht. Beide siegten 3:1. Danach folgte eine Serie von fünf ungefährdeten Siegen durch Gerhard Meister (3:1), Günther Martin (3:0), Sven Meier (3:0), Reinhard Hengge (3:0) und erneut Uli Kunstmann (3:1). Beim Stand von 8:2 für die Heimmannschaft TSG Zech gelang es Rolf Martin nicht, den Schlusspunkt zu setzen. Das übernahm schließlich Gerhard Meister sicher in 3:1-Sätzen. (lz)