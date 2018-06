Tischtennis: TSG-„Erste“ holt Remis im Derby

Nach vierstündigem Kampf hat das Lokalduell der Tischtennis-Verbandsklasse Süd zwischen dem SV Deuchelried und der TSG Lindau-Zech vor zahlreichen Zuschauern am Wochenende mit einem 8:8 geendet. Die Deuchelrieder erwischten dabei den besseren Start.

Nur Reisch/Rupflin konnten ihr Doppel mit 3:1 für Zech entscheiden. Richter/Ammann (0:3) und Pudlo/Herrmann (2:3) mussten ihren Gegnern gratulieren. Im oberen Paarkreuz unterlag Constantin Richter nach 2:0-Satzführung gegen Christoph Dreier noch mit 2:3. Besser machte es Daniel Reisch, der nach 0:1-Satzrückstand und 6:10 in Durchgang zwei das gesamte Spiel gegen Marc Metzler noch drehte. In der Mitte konnten Gregor Pudlo und Daniel Rupflin beide Spiele knapp im Tiebreak für sich entscheiden, sodass Lindau erstmals mit 4:3 in Führung ging. Gerhard Herrmann stellte nach großartigem Kampf und einem 3:2-Erfolg auf 5:3. Daniel Amman war jedoch anschließend gegen Florian Joos in seinem Einzel chancenlos. Erneut wurden im oberen Paarkreuz die Punkte geteilt: Reisch holte ein starkes 3:0 gegen Deuchelrieds Spitzenspieler Dreier, während Richter kaum Mittel fand gegen das druckvolle Spiel Metzlers. Besser machte es wieder die Zecher Mitte. Pudlo siegte 3:1 gegen Thomas Brüchle gewinnen, auch Rupflin schaffte ein 3:1 gegen Markus Schupp zur zwischenzeitlichen 8:5-Führung für die TSG. Damit hatten die Zecher aber ihr Pulver verschossen. Ammann unterlag mit 1:3 gegen Marcel Brückner, Gerhard Herrmann konnte im entscheidenden fünften Satz beim Stande von 10:8 gegen Florian Joos zwei Matchbälle nicht nutzen und verlor unglücklich mit 10:12. Im abschließenden Enddoppel waren Reisch/Rupflin dem Deuchelrieder Spitzendoppel Metzler/Brüchle über weite Strecken klar unterlegen und mussten am Ende zum 3:0 Sieg gratulieren. Mit dem Unentschieden verbessert sich die TSG Lindau-Zech auf Tabellenrang acht. (lz)